Free Agency 2020: les 10 joueurs NBA les plus recherchés

La Agence gratuite 2019 est entré dans l’histoire l’été dernier comme l’un des meilleurs et des plus passionnants de la NBA. La quantité de mouvements d’étoiles qui ont été effectués a laissé la barre haute. Celui de 2020, cependant, ne se distingue pas pour être l’un des plus forts, loin de là. Cependant, certains joueurs pourront obtenir un excellent contrat dès l’ouverture de la période d’échange.

Outre ceux qui ont le choix du joueur ou de l’équipe (Anthony Davis, Gordon Hayward, DeMar DeRozan, Andre Drummond …), et ceux qui sont restreints (Brandon Ingram, Dario Saric, Bogdan Bogdanovic …), certains de ceux qui sont des agents libres sans aucune restriction ont achevé, jusqu’à l’arrêt indéfini de la compétition pour le coronavirus, une saison individuelle supérieure aux attentes.

Les cas les plus évidents sont ceux de Fred VanVleet (17,6 points en moyenne, 3,8 rebonds et 6,6 passes décisives par match dans sa meilleure année de la ligue), Serge Ibaka (la blessure de Marc Gasol lui a permis de faire la moyenne du nombre maximum de points par match de sa carrière, 16,0), et Montrezl Harrell (18,6 points, 7,1 rebonds et 1,7 passes décisives en remplacement des Los Angeles Clippers).

Sans oublier le match de Fred VanVleet lors du dernier match de la finale. Papa !! Quel joueur! pic.twitter.com/t1FXKwi9aj

– Champion des Raptors Argentine! (@Raptors_Argento) 18 mars 2020

Le classement des 10 meilleurs agents libres sans restriction de l’été 2020 est le suivant:

10. Andre Iguodala

9. Derrick Favors

8. Tristan Thompson

7. Paul Millsap

6. Marc Gasol

5. Serge Ibaka

4. Marcus Morris

3. Fred VanVleet

2. Danilo Gallinari

1. Montrezl Harrell

.