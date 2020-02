Furkan Korkmaz a prospéré un nouveau rôle

Pendant la pause des étoiles, Sixers Wire passe en revue la série «3 buts» de l’intersaison pour voir comment chaque joueur a réussi à atteindre ces objectifs. Maintenant, nous évaluons les joueurs sur une échelle de 1 à 10.

Alors que certains joueurs se préparent pour la NBA All-Star samedi soir, Sixers Wire examine ce que Furkan Korkmaz a fait lors de sa troisième saison en NBA. Korkmaz a reçu une nouvelle vie et profité de l’occasion.

Il y a les 3 buts que nous lui avons donnés et à quel point il est près de les atteindre:

Saisir une nouvelle opportunité

C’était tout pour Korkmaz. Les Sixers avaient besoin d’un tireur. Ils ont perdu quelques joueurs clés sur l’aile pendant l’intersaison et c’était une chance pour Korkmaz de se lever et de combler un vide. C’est exactement ce qu’il a fait. Korkmaz tire 39,2% sur une fourchette de 3 points cette saison et affiche une moyenne de 9,3 points par match. Il devient le «bombardier» à 3 points que l’entraîneur Brett Brown a voulu voir sur son banc.

Plus précisément, Korkmaz tire 42,1% de sa profondeur au cours des 13 derniers matchs avant la pause des étoiles. Il a même couronné le tout avec des matchs consécutifs de 30 points ou plus lors du récent match à domicile de l’équipe. Il a été exactement ce dont l’équipe a besoin sur le banc.

Se mettre sur la défensive

Korkmaz a une cote défensive de 110, la même que la saison 2018-19. Brown dit cependant qu’il voit une amélioration dans le jeu défensif de Korkmaz. Korkmaz, qui a commencé 12 matchs, devient un gars qui a gagné la confiance de Brown. Même ses coéquipiers lui ont fait confiance, Ben Simmons étant le plus grand partisan de Korkmaz.

Ajout à son jeu offensif

Korkmaz a montré de nouvelles rides à son jeu cette saison, y compris des compétences hors du jeu qui l’ont rendu un peu plus dangereux en attaque. Il utilise son cadre de 6 pieds 7 pouces dans le bon sens et attire les défenseurs avec son tir avant de les passer pour atteindre la jante. Korkmaz a eu quelques dunks d’affiche qui montrent sa croissance.

Il ne compte toujours qu’une seule passe décisive par match, mais compte tenu de son rôle dans l’équipe, Korkmaz n’est pas tenu de fournir des passes décisives de manière constante. On compte sur lui pour écarter le sol et créer une offense sur le banc, ce qu’il a fait.

Évaluation

9/10

.