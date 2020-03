Furkan Korkmaz coule des Trail Blazers sur route

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

L’édition de mardi se concentre sur le cinquième match de la saison 2019-20 alors que les Philadelphia 76ers ont fait leur show sur la route de la côte ouest pour affronter les Portland Trail Blazers dans un thriller. Ce fut une nuit où les Sixers ont obtenu une aide inattendue avec Joel Embiid avec une suspension.

Premier quart

Matisse Thybulle commence sur Damian Lillard dans celui-ci. Les Sixers changent d’écran et Ben Simmons le prend alors et il force Lillard à manquer 3 points. J’ai hâte à ce match toute la nuit.

Portland utilise un écran pour ouvrir Lillard pour un triple. C’est ainsi que les Blazers opèrent la majeure partie de leur infraction, c’est donc là qu’Al Horford devra montrer plus d’aide sur les écrans, sinon Lillard les tuera toute la nuit de l’extérieur.

Hou la la! Thybulle saute hors de position pour rejeter Rodney Hood de la ligne des 3 points et conduit à un lay-up de Simmons. Ce fut un jeu défensif impressionnant de la recrue.

Sans Embiid, les Sixers doivent se tourner vers Kyle O’Quinn et il donne de bonnes minutes. Il montre sa portée sur un triple et Philadelphie est à égalité à 25.

Portland répond avec un 7-0, mais Josh Richardson fait un jeu avec sa pénétration de dribble et il frappe Horford pour un lay-up au buzzer. Les Sixers traînent 32-27 après un.

Deuxième quartier

Richardson entame le deuxième quart-temps en jouant la meneuse avec Simmons sur le banc. Brett Brown n’a pas encore vraiment donné une opportunité à Raul Neto ou Trey Burke.

Furkan Korkmaz poursuit son jeu solide du match précédent. Il a renversé deux ou trois pointeurs en sept minutes jusqu’à présent, puis Horford a réussi à voler un interrupteur et il va jusqu’au bout pour un lay-up. C’était choquant.

Note latérale, Korkmaz est détruit en défense.

Simmons entre à 7:36 pour Richardson, ce qui met fin à l’expérience J-Rich.

Les Blazers vont bonkers de profond. Hood réussit des triplets consécutifs et Lillard a ensuite percé l’un sur l’autre le transfert de dribble et les Blazers l’ont mené 60-45 grâce à une course de 15-0. Il se termine sur un triple de Mike Scott pour Philadelphie avant que Hood n’en frappe trois autres.

Horford abat un triple pour terminer la mi-temps pour ramener le déficit des Sixers à 11 à la mi-temps. Tant qu’ils collent un corps à Hood et Lillard, ils devraient être en mesure de revenir et de se rallier dans celui-ci.

Troisième quart

Korkmaz entame la seconde mi-temps à la place de Thybulle. Brown est clairement à la recherche de plus d’offense à ce stade du jeu, à tel point qu’il sacrifie la défense d’élite de Thybulle.

Mario Hezonja renverse un lancer franc pour Portland et ils sont maintenant à 17 lancers francs pour le match contre seulement deux pour les Sixers. Cela peut être un problème dans un jeu comme celui-ci.

Combinez la disparité de la ligne de faute avec le tir à 3 points de Portland et cela donne une avance de 93-75 dans le troisième. Simmons a été un peu un non-facteur depuis qu’il a marqué 11 points dans le premier quart. Tobias Harris, quant à lui, compte 17 points et tente de garder Philadelphie dans celui-ci.

Anthony Tolliver réussit un triple au coin et l’avance des Blazers est de 100-81. Les Sixers insèrent ensuite Neto dans le jeu et il arrive avec un vol qui mène à un triple de Scott. Ce saut démarre une course de 11-2 et les Sixers traînent 102-92 après trois. La défense de celui-ci n’a pas été à la hauteur pour commencer la saison.

Quatrième trimestre

Les Sixers ouvrent le quart sur une séquence de 8-1 alors que Neto fait la différence. Neto saisit le rebond d’une miss de Kent Bazemore et il court le sol pour trouver Horford pour un lay-up, Richardson marque, puis Neto marque sur un lay-up pour le faire 103-100. Tout cela fait partie d’une séquence de 19-3 depuis le troisième quart-temps pour commencer à se remettre dans le coup.

Sheesh! Les Blazers, bien sûr, ont une réponse à la maison, mais Lillard est juste autre chose. Il perce un profond 3 points en chute libre pour remonter 121-113 avec 5:05 à gauche. Lillard est juste autre chose, mec. C’est ridicule.

Richardson obtient enfin un trois à laisser tomber après avoir raté ses quatre premiers. Philadelphie est dans les limites de 121-118 et en fait un jeu après avoir traîné par autant que 21. Vous devez donner du crédit à ce groupe.

Richardson trouve Horford pour un gros chelem et les Sixers sont à un. Après une erreur de C.J. McCollum, Hezonja fait une faute à Simmons sur un jeu de balle libre que l’entraîneur de Portland, Terry Stotts, défie – c’est le moment idéal pour un défi, soit dit en passant – et il échoue. Simmons s’approche immédiatement et abat calmement deux de la ligne. Philadelphie mène 126-125 avec 10,1 ticks à gauche.

Anfernee Simons perce ensuite un triple de coin d’embrayage avec les Sixers décidant de doubler Lillard. C’est la bonne chose à faire, faites-vous battre par quelqu’un d’autre. Il reste 2,2 secondes. Brown a une chance de dresser un jeu ici pour la victoire.

Ils dessinent une pièce pour… KORKMAZ!? Et il le perce!? Sur la route!? Dans quel genre de dimension alternative sommes-nous ici!? Philadelphie le remporte 129-128 sur la route.

Les Sixers ont maintenant une fiche de 5-0 cette saison grâce à l’héroïsme de Korkmaz qui a été un non-facteur lors des 3,5 premiers matchs de la saison. Horford a mené les Sixers avec 25 points, sept passes décisives et cinq rebonds, Harris avait 23 points et sept rebonds, et Simmons avait 18 points et 11 rebonds avec huit passes décisives tandis que Korkmaz en avait 12. Le jeune Turc a également reçu un peu d’amour d’Embiid dans ce un. Quelle victoire impressionnante sur la jeune saison pour cette équipe.

Le road trip se poursuit ensuite contre les Phoenix Suns.

