Furkan Korkmaz explose et déclenche une victoire de 100-89 contre les Bulls

Les Philadelphia 76ers ont remporté leur deuxième victoire de suite avec une victoire de 100-89 contre les Chicago Bulls vendredi soir. C’est une victoire qui restera dans les mémoires comme “le jeu Furkan Korkmaz”.

Tout au long de la première mi-temps, on craignait que les Sixers ne se dirigent vers une défaite à domicile décevante. L’équipe a continué à lutter au-delà de l’arc, et les Bulls arrivaient à volonté sur la jante. En conséquence, Chicago a pris une avance de trois points après le premier trimestre et maintenu une avance d’un point dans la pause.

Cela a changé au troisième trimestre lorsque les Sixers ont éclaté, menés par Korkmaz, affichant 35 points dans le cadre et transformant le déficit d’un point en une avance de 10 points. Ils ont pu conserver l’avantage tout au long de la quatrième et atteindre une victoire de 11 points.

Tout a été déclenché par une soirée carrière de Korkmaz. Il est sorti du banc pour un sommet en carrière de 24 points et un sommet en carrière de six points. Korkmaz a ajouté quatre rebonds et un bloc, faisant tomber 8 de 11 du sol et 6 de 9 de 3. Ce n’était pas seulement 3 pour Korkmaz non plus. Il a fait un trajet impressionnant vers le panier qu’il a terminé avec un dunk emphatique et a renversé un joli flotteur. Il a également pris en charge Zach LaVine. À quel point Korkmaz était-il bon? Considérez qu’il a eu deux 3 points retirés, un parce que les Sixers avaient hilarante six joueurs sur le terrain et un sur un écran illégal discutable sur Al Horford. Considérez également que les autres Sixers étaient 3 sur 20 sur 3.

L’impact de Korkmaz ne peut pas être surestimé, mais il n’était pas seul. Al Horford a eu un très bon match avec 20 points, six passes décisives et cinq rebonds. Ben Simmons avait également 20 points, ajoutant 11 rebonds et sept passes décisives. Mattise Thybulle a récolté sept points, quatre rebonds, trois blocs, deux passes décisives et deux interceptions.

Les Sixers ont tiré 58,4 pour cent sur des tentatives de 2 points et ont aidé 30 de leurs 40 tirs effectués. Ils n’ont commis que 11 revirements et n’ont accordé que 42 points en seconde période. Philadelphie était également +7 sur le verre et a accumulé neuf interceptions et sept blocs.

Ce n’était peut-être pas la performance dominante à laquelle vous pourriez vous attendre contre une équipe qui est entrée dans le match avec un dossier de 15-27, mais il y avait beaucoup de choses à aimer dans la présentation. Les Sixers se sont améliorés à 27-16 cette saison et 20-2 à domicile avec la victoire.

Ils chercheront à faire avancer les choses et tenteront de trouver un remède à leurs problèmes de route samedi lorsqu’ils se rendront au Madison Square Garden pour affronter les Knicks.

