Furkan Korkmaz réagit à une grosse soirée lors de la victoire à domicile des Sixers contre les Nets

Les Philadelphia 76ers tentent de faire pousser un tireur hors de leur banc. Pourquoi ne pas essayer le gars qui a la réputation d’être un tireur?

Furkan Korkmaz, dans sa troisième saison avec les Sixers, a marqué neuf points au quatrième quart tout en renversant un couple de profondeur pour aider les Sixers à battre les Nets 117-106 à domicile.

Après trois saisons avec l’équipe, il a finalement un rôle cohérent dans l’équipe et il est capable de faire tomber les tirs confortablement et de trouver un rôle ici. Cela l’aide quand il sait réellement ce qu’il va faire tous les soirs.

“Enfin, au cours de ma troisième année, je peux dire que j’ai enfin trouvé mon rôle avec l’équipe”, a-t-il déclaré. «J’essaie d’aider l’équipe de différentes manières. Il y a des hauts et des bas, bien sûr, comme tous les joueurs, mais je pense que cette année, j’essaie de jouer dur pour l’équipe et d’aider l’équipe à obtenir le «W». C’est ma troisième année dans l’organisation, je connais le personnel d’entraîneurs, je connais les joueurs, j’ai une meilleure relation chaque jour avec mes coéquipiers et mon personnel d’entraîneurs. Je pense que cela me donne plus de confiance sur le terrain. »

Lui et Ben Simmons semblaient être synchronisés car Korkmaz a pu se rendre à ses endroits et Simmons l’a trouvé facilement. Évidemment, jouer avec un gars pendant trois saisons aide, mais il doit encore abattre les tirs.

“Chaque fois que je joue avec Ben, je sais qu’il va chercher l’aide,” a déclaré Korkmaz. «Sa capacité à créer avec le ballon, il crée beaucoup d’espace pour vous. Quand j’entre dans le jeu, je sais qu’il va me chercher et ensuite je vais juste essayer de marquer et il est là pour créer pour nous. J’essaie juste de profiter de lui. “

Si les Sixers peuvent continuer à obtenir ce type de production de Korkmaz, ils peuvent continuer à obtenir l’espacement dont ils ont besoin de manière offensive, puis à courir. Tout ce dont ils ont vraiment besoin, c’est de l’espacement à cette extrémité pour que leurs gros gars puissent fonctionner et ils peuvent vraiment trouver un groove offensivement et dans son ensemble.

.