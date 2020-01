Furkan Korkmaz réagit à une soirée de carrière lors de la victoire contre Bulls: «C’était amusant»

La vie dans la NBA n’a pas toujours été facile pour le gardien des Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz, mais vendredi soir, le panier devait ressembler à une poubelle géante pour lui.

Korkmaz a percé six tirs de profondeur sur neuf tentatives sur son chemin vers un sommet en carrière de 24 points pour mener les Sixers à une victoire de 100-89 contre les Chicago Bulls. Il a été énorme en seconde période, 18 de ces points étant survenus après la mi-temps et il a aidé les Sixers à reculer tard.

“Je me sens vraiment bien en tant que joueur”, a-t-il déclaré après le match. «Quand vous faites des choses là-bas, mes coéquipiers, mon personnel d’entraîneurs. C’était amusant. C’était vraiment amusant.”

Les Sixers l’ont vraiment traversé en deuxième mi-temps car il a fait un travail formidable pour trouver des taches sur le sol et il a même eu un gros dunk alors qu’il dépassait le grand homme des Bulls Cristiano Felicio et le bloquait sur la tête. C’était une décision qui a même surpris Korkmaz lui-même.

«À cette époque du match, je le ressentais vraiment», a-t-il ri. «J’ai acquis cette confiance et quand je vois la voie ouverte, je décolle. Je ne m’attendais pas aussi à ça, mais je l’ai juste trempé. Ce furent tous de bons moments. »

Sur la possession suivante, il a pris une accusation. Lequel se sentait mieux pour lui?

“C’est une question difficile”, a-t-il ajouté avec un autre rire. “Je pense que je dirais le dunk.”

