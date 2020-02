Furkan Korkmaz reste au chaud, les Sixers expédient des Bulls embêtants avec une victoire de 118-111

Les 76ers de Philadelphie sont entrés dans le match de dimanche contre les Bulls de Chicago, cherchant à miser sur la victoire de vendredi contre les Grizzlies. Ils ont pris un bon départ et, malgré le combat impressionnant des Bulls, les Sixers ont réussi à repartir avec leur deuxième victoire consécutive.

Les Sixers sont sortis en bonne forme et après six minutes de va-et-vient, ils ont commencé à se séparer des Bulls. Menés par Furkan Korkmaz, qui a poursuivi son jeu à chaud en versant 17 points au premier quart, les Sixers ont pris un avantage de 13 points après le premier quart.

Philadelphie mènerait par pas moins de 15 au deuxième quart, mais l’offensive a ralenti un peu la séquence et les Bulls ont pu réduire l’avantage de Sixer jusqu’à cinq par le buzzer de la mi-temps.

Cette tendance s’est poursuivie au troisième trimestre, et Chicago a pu effacer le reste du déficit et se diriger vers le dernier trimestre dans un match nul.

Les Sixers ont marqué les quatre premiers points du dernier quart, tous par Joel Embiid, et cela leur a suffi pour prendre le contrôle et remporter la victoire. L’avance augmenterait jusqu’à 11 au quatrième, mais les Bulls sont restés embêtants et se sont rapprochés à cinq avec 1:15 à faire. Embiid a répondu par un 3, et cela s’avérerait suffisant pour les Sixers.

Ce n’était pas la victoire éclatante, il semblait qu’il pourrait être tôt, mais les Sixers ne seront pas difficiles en ce moment. Les Bulls méritent le mérite d’avoir continué à se battre après le déficit initial, mais les Sixers méritent le mérite d’avoir réagi et obtenu la victoire.

Malgré quelques hoquets tout au long du match, les Sixers ont été assez bons offensivement. Ils ont tiré 50% du terrain et 40,7% à partir de 3 tout en aidant sur 29 des 42 buts marqués.

Korkmaz a de nouveau été fantasque, poursuivant son record de carrière 34 vendredi avec 31 dimanche soir. Il a frappé 12 sur 17 du sol et 6 sur 11 sur 3, ajoutant cinq rebonds et trois interceptions.

Joel Embiid a ajouté 28 points, 12 rebonds, cinq passes décisives, trois interceptions et quatre blocs, ayant un excellent match. Ben Simmons a réalisé un autre triple-double avec 19 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Glenn Robinson III a fait ses débuts chez les Sixers et a récolté 10 points.

Après un road trip désastreux, les Sixers recherchaient désespérément des victoires et les prendront de toutes les manières possibles. Compte tenu de l’adversaire et du début de la partie, une éruption aurait été bien. Pourtant, il était bon de voir l’équipe se battre contre l’adversité pour remporter la victoire.

Les Sixers auront un dernier test avant la pause des étoiles quand ils accueilleront les Clippers mardi.

