Futures de paris sur la finale de la NBA: valeur du titre sur les Lakers, les Bucks ou les Clippers?

Avec les festivités NBA All-Star maintenant dans le rétroviseur, les séries éliminatoires sont à l’horizon. Les Lakers de Los Angeles et les Milwaukee Bucks sont les favoris à +260 (pariez 100 $ pour gagner 260 $) pour remporter le championnat NBA (PointsBet), et les Los Angeles Clippers sont derrière avec +300 – la seule autre équipe avec plus de +1000 cotes pour tout gagner.

Y a-t-il de la valeur à parier sur la craie, ou les joueurs devraient-ils tenter leur chance sur l’un des outsiders pour remporter le trophée Larry O’Brien?

Pour répondre à cette question, j’ai créé une projection consensuelle du championnat NBA basée sur les prédictions de FiveThirtyEight, ESPN, NumberFire et Basketball-Reference. Après avoir déterminé la chance de chaque équipe de remporter le titre, j’ai calculé la probabilité implicite de tout gagner en fonction des cotes des paris.

Si la projection du consensus est supérieure à la probabilité implicite, il y a de la valeur à placer un pari.

NBA Championship Cotes, Projections

Selon les modèles, il n’y a aucun pari de valeur sur les deux équipes de Los Angeles. Les cotes des Lakers devraient être plus proches de +450 et des +900 des Clippers pour se sentir à l’aise de placer un pari.

Les projections consensuelles voient plutôt la plus grande valeur dans les dollars.

Milwaukee Bucks

Cotes actuelles: +260, Probabilité implicite: 27,8%

Bucks remporte le titre 42,8% du temps

Voici ce que vous devez savoir sur les Bucks: Milwaukee a le meilleur record de la NBA et se classe deuxième en offensive et première en efficacité défensive. L’équipe de Mike Budenholzer gagne en moyenne de 12,1 points par match.

Les Bucks pourraient devenir la 12e équipe de l’histoire de la NBA à avoir un différentiel de points de +10. Sur les 11 équipes précédentes pour accomplir l’exploit, 10 d’entre elles ont atteint la finale.

Oh, et Milwaukee a le meilleur joueur du monde sur sa liste. Giannis Antetokounmpo a une moyenne de 30,0 points, 13,5 rebonds et 5,8 passes décisives par match. Il est le favori pour remporter des MVP consécutifs.

Trois des quatre modèles donnent aux Bucks une meilleure chance de gagner le championnat NBA que leur probabilité implicite. Avec 42,8% de chances de remporter le titre, les paris sur la valeur sont réduits à +130.

