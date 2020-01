Gabe Kapler épluche ses pépites de poulet avant de les manger. Non.

Écoutez, j’ai lu ceci et maintenant vous devez le faire aussi. Ceci est une citation très réelle du profil Mercury News de Ryan Gorcey sur l’ancien joueur de la MLB et actuel manager des San Francisco Giants Gabe Kapler.

Kapler attribue un cours de nutrition Moorpark pour lui avoir enseigné l’importance de bien manger. Lorsque son équipe s’est arrêtée chez McDonald’s au retour d’un match au Cuesta College à San Luis Obispo, Kapler, ayant oublié d’emballer son sandwich au thon et au seigle habituel, a décollé la peau des 40 de ses Chicken McNuggets.

“Je vais,” Mec, ce mec est réel “”, a déclaré Briggs, qui était dans la même voiture. “Il met son argent là où se trouve sa bouche.”

“Gabe était sérieux à ce sujet, et je pense que cela a affecté les joueurs autour de lui”, a déclaré Porto.

40 poulets McNuggets. Décortiqué à rien mais à la boue pressée. Aucune mention de trempette.

Peu importe le fait que Gorcey aggrave cet exercice plusieurs fois en se référant à la panure comme «peau» – comme si ces représentations vagues de poulet n’étaient pas seulement un tas de morceaux restants mélangés et estampés dans l’une des quatre formes différentes. Kapler a jeté un coup d’œil au menu de McDonald’s, n’a rien vu à son goût et a plutôt décidé de gâcher le déjeuner pour le reste de ses coéquipiers. Il aurait pu commander une salade en cette année 1995, notre seigneur. Au lieu de cela, il a choisi le débridage rituel du poulet.

Il n’y avait aucun survivant.

La chaîne a introduit le sandwich “Grilled Chicken Deluxe” un an plus tard en 1996. En effet, un employé intrépide de l’État de Californie a vu le cosplay du tueur en série de Kapler avec ses pépites et a promis d’y mettre un terme. *

Parce qu’Internet existe désormais uniquement comme un endroit pour propager de mauvaises idées aux autres, le journaliste des Twins Brandon Warne a relevé ce défi pour lui-même.

C’était dégoûtant!

D’une manière ou d’une autre, ce repas “étranger essayant simplement de s’intégrer” n’était même pas le seul problème que j’ai avec l’article.

Kapler a joué pendant 12 saisons dans les majors alimenté par rien d’autre que ces pépites sans pain et une compréhension déformée de l’humanité. Maintenant, il est directeur des Giants de baseball de San Francisco, car il n’y a rien que la Silicon Valley aime plus qu’une mauvaise idée et une grande scène.

*citation requise.