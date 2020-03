Gallinari délivre un message sur les coronavirus au nom de l’OMS et de la NBAPA

Danilo Gallinari s’est joint à d’autres stars internationales Rui Hachimora et Ricky Rubio pour livrer un message sur le coronavirus au nom de l’Organisation mondiale de la santé et de la NBA Player’s Association.

La vidéo, publiée sur le compte Twitter de la NBA, commence par Gallinari disant qu’il sait que “nous sommes confrontés à un moment très difficile avec la propagation du coronavirus”.

Hachimura ajoute ensuite que “c’est difficile mais nous devons tous nous entraider”, suivi de Rubio qui crie “médecins, infirmières, personnel médical et tous ceux qui travaillent dur pour nous garder en sécurité en ce moment”.

La vidéo souligne également la nécessité de prêter attention aux conseils des experts de la santé en ce qui concerne les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, telles que se laver les mains ou se distancier socialement, et s’assurer que les informations transmises concernant le coronavirus sont précis et crédible.

La NBA est en pause indéfinie depuis le 12 mars, date à laquelle Adam Silver a annoncé une suspension immédiate des matchs et des entraînements d’équipe après que le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert, est devenu le premier joueur de la ligue à être testé positif pour le coronavirus.

Depuis lors, 13 autres joueurs de six équipes différentes ont également reçu des résultats de test positifs, y compris l’ancienne star de Thunder, et actuellement Brooklyn Net Kevin Durant, et Marcus Smart des Celtics.

Vendredi, la NBA a décidé de fermer toutes les installations d’entraînement par équipes aux joueurs et au personnel.

