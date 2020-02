Gallinari pense que rénover en Oklahoma “serait très bien”

Bien que sa carrière ait toujours été le principal obstacle, le talent de Danilo Gallinari Il est presque incontestable lorsque l’on parle d’avant-toit complet dans la NBA. L’Italien a toujours été un joueur solide et a contribué au moins 15 points par match pendant plus d’une décennie.

Montrant l’une de ses meilleures versions au cours de cette saison en Oklahoma CityGallinari fait face à une décision difficile en été. Avec 31 ans, il ira en agence libre avec un dilemme classique des joueurs de son âge: obtenir un dernier grand contrat en termes d’argent et de durée ou commencer à courir après le ring alors qu’il est encore en plénitude.

Entretien commercial avec Danilo Gallinari sur le podcast Daily Thunder de cette semaine: «Je voulais vraiment rester ici.» Écoutez l’interview complète sur le podcast de cette semaine: https://t.co/ZaEpm8q0mv pic.twitter.com/zMdktxXovo

– Daily Thunder (@dailythunder) 25 février 2020

Dans des déclarations faites par le DailyThunder.com, d’anciens Clippers, Knicks et Nuggets ont déclaré que le renouvellement avec le Thunder “est une possibilité”. Malgré le fait que “ce n’est pas le moment de parler à l’équipe”, Gallinari a déclaré que “cet été, ce sera intéressant. Cela peut certainement être une excellente option pour moi de rester ici. »

De plus, Gallinari a parlé d’un éventuel transfert de délai et a déclaré que cela ne s’était pas produit parce qu’il ne le voulait pas, car «je voulais vraiment rester ici. Il aurait été difficile de quitter cette super ambiance, avec de bons coéquipiers et dans une équipe qui gagne. Je voulais rester. ” Avant une telle confirmation, il est possible de penser que le mariage entre l’italien et l’Oklahoma se poursuit. Si le Thunder est toujours aussi bon, Gallinari n’a peut-être pas de dilemme, car il peut signer son gros contrat avec une équipe qui pourrait être en lice.

