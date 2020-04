Garnett parle de Kobe, Wolves, bannières et plus dans une interview au Hall of Fame

La légende du grand homme des Celtics de Boston, Kevin Garnett, a parlé à Shams Charania de son intronisation au Temple de la renommée dans une interview individuelle.

Sa classe, y compris Tim Duncan, Tamika Catchings, et bien sûr Kobe Bryant – qui est décédé tragiquement au début de cette année dans un accident d’hélicoptère – entre autres, Garnett a été aussi humilié que jamais dans une carrière construite autant à partir de son fanfaron sauvegardé comme son jeu sur le terrain.

Gagner un championnat avec les Celtics était le couronnement d’une longue carrière s’étalant sur 21 saisons, 15 matchs des étoiles et d’innombrables autres distinctions.

Mais il y aura quand même une absence pour la légende de Boston.

“Le fait que nous soyons tous félicités et honorés, ne pas avoir Kob ‘va affecter tout le monde”, a-t-il commencé.

«Il avait un tel rôle pivot dans le jeu lui-même, pas seulement de l’influence, mais de la création. J’aimerais penser que Kob ’a créé par inadvertance une originalité sur lui-même. Timmy, c’est la même chose. Ils sont tous les deux sans précédent, non seulement des athlètes, mais des gens. Je me sens plus qu’honneur d’honorer ces deux-là, mais l’absence de Kobe va être super émotionnelle pour tout le monde. »

“Le fait que nous avons tous les trois poussé les deux autres à déterminer s’il s’agissait de récompenses, d’étoiles, de batailles, d’anneaux – nous avons tous les trois poussé les limites”, a-t-il ajouté.

Soucieux de ne pas omettre son homologue du Temple de la renommée de la fièvre indiana de la WNBA, Garnett a ajouté »,… crie également à Tamika Catchings. Je suis un grand fan de Catch; Catch a mis cette mouture dedans, elle a mis ce travail dedans, et c’est génial de nous voir tous ici. »

Charania et KG ont longuement parlé d’un certain nombre de questions couvrant toute la gamme de la longue carrière du Carolinien du Sud. Les sujets allaient de ses réflexions sur l’entrée dans la salle aux côtés de rivaux comme Bryant et Duncan, qu’il embrassait.

“Tout est dope d’être à ce stade … de se battre, de se battre, de se battre et de finir ensemble.”

Le Big Ticket a rejeté la réflexion sur la façon dont certaines situations auraient pu se briser, comme sa course avec son coéquipier Sam Cassell sur les Timberwolves du Minnesota en 2004, et probablement les blessures de lui-même et de son compatriote Celtic Kendrick Perkins qui auraient pu coûter des titres Garnett à Boston.

Cela ne veut pas dire qu’il n’était pas sans regrets, cependant.

“En faisant équipe avec Paul, j’aurais dû le faire plus tôt. Qui sait – je suis probablement assis ici avec un autre anneau ou deux. “

Garnett a également mis à nu les tensions persistantes entre lui-même et le propriétaire du Minnesota Glen Taylor; «Glen et moi avions une compréhension avant la mort de Flip, et quand Flip est mort, cette compréhension est allée de pair avec Flip. Pour cela, je ne pardonnerai pas à Glen. “

«J’aurai toujours une place spéciale pour la ville de Minneapolis et l’État du Minnesota dans mon cœur. Mais je ne fais pas d’affaires avec les serpents. Je ne fais pas affaire avec le serpent. J’essaie de ne pas faire affaire avec des serpents ouvertement ou des gens qui ressemblent à des serpents. »

Et bien sûr, l’échange s’est terminé sur son mandat à Boston, que le futur Hall-of-Famer tient toujours en très haute estime. “Je serai éternellement reconnaissant envers la ville de Boston, la propriété et tout ce qui concerne la nation celtique”, a déclaré Garnett.

“Je suis honoré”, a-t-il conclu.

