Garrett Temple divertit l’idée du tournoi de la mi-saison de la NBA à l’avenir

Bien avant que la NBA n’intervienne en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, la ligue discutait des moyens d’améliorer son produit.

Alors que les Playoffs NBA attirent toujours un public solide, la saison régulière a ses hauts et ses bas, ce qui en fait un domaine que la ligue voulait cibler. Une idée proposée qui avait des jambes était d’organiser un tournoi de mi-saison.

Maintenant, la proposition avait du succès, mais cela ne signifie pas que tout le monde était enthousiaste à l’idée d’un tournoi de mi-saison. Bien au contraire, en fait.

Du point de vue d’un joueur, il y a au moins une association nationale des joueurs de basket-ball (NBPA) qui est ouverte à l’idée: le vice-président de la NBPA et l’aile Garrett Temple des Brooklyn Nets.

“En ce qui concerne l’avenir de la NBA, je pense que la plus grande chose sur laquelle nous devons nous concentrer est de savoir comment atteindre nos fans”, a déclaré Temple à Robin Fambrough de The Advocate. «Vous devez regarder comment les fans regardent les matchs en ce moment. Ils ne regardent pas des jeux complets comme ils le faisaient auparavant. Ils regardent plus de faits saillants sur les téléphones et les iPads. L’intérêt reprend à mesure qu’il se rapproche des séries éliminatoires, puis lorsque les séries éliminatoires arrivent, les gens regardent.

Peut-être que vous organisez un tournoi quelconque à la mi-saison pour susciter l’intérêt. À la fin de la saison, vous pourriez avoir des matchs de play-in pour les têtes de série sept, huit, neuf et 10. Quelque chose doit changer. Sinon, les revenus diminueront. Personne ne veut ça.

Et avec la saison 2019-20 en pause en raison du nouveau coronavirus, un tournoi de mi-saison pourrait être l’un des multiples changements auxquels la ligue pourrait faire face à l’avenir.

“Il y a une chance que cela puisse repousser le projet”, a déclaré Temple. Et peut-être le début de la saison prochaine.

Je ne sais pas comment nous pouvons remédier à une telle situation. Il y a une clause dans l’ABC qui stipule ce qui se passera si la saison doit se terminer à cause d’une catastrophe naturelle. Les équipes gagnent le plus d’argent lors des séries éliminatoires, ce qui explique pourquoi les salaires des joueurs pourraient être réduits de 20% si nous ne jouons pas à nouveau.

