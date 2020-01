Garrett Temple exclu contre Utah Jazz

Les Brooklyn Nets entament la première moitié d’un match consécutif mardi à 19h30. quand ils affrontent le jazz brûlant du Barclays Center.

L’Utah a remporté neuf matchs de suite, bien qu’ils aient largement joué contre des équipes non éliminatoires tout au long de leur parcours. Cependant, la victoire la plus impressionnante du Jazz tout au long de cette manche a eu lieu contre l’une des meilleures équipes de la NBA, les Los Angeles Clippers – qui avait à la fois Kawhi Leonard et Paul George dans le match.

Le Jazz a mis cette séquence gagnante ensemble avec le meneur Michael Conley, qui a été aux prises avec un problème de tendon du jarret gauche. Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie ne verront pas non plus mardi le meneur de jeu de l’Utah. Le Jazz l’a exclu.

Les filets seront également privés de l’une de leurs pièces importantes. Garrett Temple a géré une contusion au genou droit qui l’a forcé à manquer une paire de matchs au cours de la dernière semaine. Il s’avère que le genou du vétéran le dérange encore. Il a été exclu mardi.

.