Garrett Temple sort contre Bulls

Jacque Vaughn devra travailler à travers son premier match un entraîneur-chef des Brooklyn Nets sans l’une des ailes de l’équipe. Samedi, Garrett Temple a été exclu des Chicago Bulls.

Temple souffre toujours d’une entorse de la cheville gauche. La blessure l’a gardé hors de la formation des Nets dans la défaite considérable de Brooklyn contre les Grizzlies de Memphis, ainsi que la grande victoire contre les Spurs de San Antonio.

Ce sera le huitième match que Temple a manqué cette saison, et le troisième tronçon de trois matchs dans lequel il a été inactif pour les Nets. La dernière fois était le résultat d’une contusion au genou droit.

Mais Temple n’est pas le seul à figurer sur la liste des joueurs inactifs de Brooklyn pour le match de dimanche.

Bien sûr, Kyrie Irving (chirurgie de l’épaule droite) et Kevin Durant (rééducation d’Achille droit) sont tous les deux absents.

Nic Claxton et Dzanan Musa ne sont pas disponibles non plus. Ils sont en affectation avec les Long Island Nets, filiale de Brooklyn de la G League.

.