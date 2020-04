Gary Payton explique en quoi Kobe Bryant est différent des autres

Les Los Angeles Lakers de 2003-2004 sont l’une des meilleures collections de talents que la NBA ait jamais vues.

Dans une tentative de gagner un championnat de plus avec Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, les Lakers ont signé Gary Payton et Karl Malone en 2003 en agence libre NBA. Bien que ces deux-là soient dans les dernières étapes de leur carrière, ils étaient toujours qualifiés.

Au cours de cette saison, Payton est devenu une sorte de mentor pour Bryant. Les deux ont joué des positions similaires et Bryant a voulu s’améliorer en tant que défenseur et l’a fait, faisant de la NBA All-Defensive First Team. Bryant traversait également la controverse de son cas au Colorado et Payton l’a aidé à faire face à cette adversité.

À travers tout cela, Payton a appris que la volonté de Bryant d’apprendre et de s’améliorer le rendait différent des autres, via le podcast «All the Smoke» avec Matt Barnes et Stephen Jackson:

La description de Payton de Bryant est l’une des plus parfaites de lui alors qu’il discutait de la faim de Bryant pour en savoir plus. C’est aussi une histoire parfaite de Bryant qu’il a dit à Payton qu’il voulait faire partie de l’équipe All-Defensive, juste pour réussir avec succès cette même saison.

Payton a expliqué comment Bryant se rapprocherait toujours de lui après les entraînements pour lui poser des questions sur des mouvements défensifs spécifiques et comment il les avait exécutés. Payton était heureux d’enseigner à Bryant et à son tour, Bryant est devenu l’un des meilleurs défenseurs du périmètre de la ligue pour la prochaine décennie.

Bryant est évidemment très célèbre pour sa «mentalité Mamba» car il a été le moteur de sa carrière au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Il est clair que cette mentalité s’était développée bien avant qu’il ne devienne l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Payton a peut-être également été le mentor parfait pour Bryant, car il est le type de personne qui lui apprendrait tout ce qu’il voulait savoir, mais ne lui rendrait jamais les choses faciles.