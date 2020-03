Gayle Benson et Pelicans couvriront les salaires de l’aréna et les employés de l’équipe

Après que Zion Williamson s’est engagée à couvrir les salaires des employés du Smoothie King Center pendant 30 jours, la propriétaire de New Orleans Pelicans Gayle Benson a annoncé par communiqué de presse lundi qu’elle établirait un fonds d’aide aux arénas pour aider à couvrir les salaires des employés des arénas et des pélicans.

Extrait du communiqué de presse:

Indépendamment de la contribution de 1 million de dollars pour démarrer le Fonds d’aide à la communauté Gayle Benson, Benson établira un fonds d’aide à l’aréna pour ceux qui sont touchés par le report des matchs de la NBA. Notant que les employés de l’aréna ne sont pas tous des employés de Pelicans, la politique et la mise en œuvre du fonds seront en coordination avec le Louisiana Stadium Exposition District (LSED) et l’ASM New Orleans. De plus, tous les salaires des employés de Pelicans qui travaillent uniquement les jours de jeu seront garantis pour les autres jeux reportés.

Le déménagement de Benson intervient après qu’une foule d’autres franchises ont fait de même la semaine dernière et le week-end. Les Clippers et Lakers, Bucks, Cavaliers et Hawks, entre autres, se sont tous engagés à couvrir les salaires de leur équipe et / ou des employés de l’aréna. Individuellement avec Williamson, Blake Griffin, Kevin Love et Giannis Antetokounmpo, tous se sont engagés à aider les employés également.

Les rapports de dimanche suggéraient que les propriétaires et les dirigeants de la NBA s’attendaient à ce que la ligue soit suspendue jusqu’au moins juin. Jumelé à la recommandation de dimanche du Centre de contrôle et de prévention des maladies que tous les événements avec au moins 50 personnes soient interdits pendant huit semaines et que le retour de la NBA apparaisse de plus en plus loin.

.