George Karl nomme Carmelo Anthony et Gary Payton parmi ses “ 5 meilleurs partants ”

L’ancien entraîneur-chef de la NBA, George Karl, a révélé sur Twitter les cinq meilleurs partants qu’il ait jamais entraînés. Carmelo Anthony (Nuggets) et Gary Payton (Sonics) ont craqué cette liste, ainsi que Shawn Kemp (Sonics), Chauncey Billups (Nuggets) et Ray Allen (Bucks).

Karl a également donné une mention honorable à Joe Barry Carroll (Warriors) et World B. Free (Cavs). Ceci est certainement une liste impressionnante d’anciens joueurs de la NBA:

On m’a demandé de nommer mes «5 meilleurs démarreurs». Difficile de nommer seulement 5 !! Voici:

– Gary @GaryPayton_

– Shawn @ sk40_reignman

– Melo @carmeloanthony

– Chauncey @ 1MrBigShot

– Ray Allen

Les remplaçants ici peuvent inclure Joe Barry Carroll et World B. Gratuit! De grands joueurs dans leur journée!

– George Karl (@ CoachKarl22) 23 mars 2020

Karl a notamment eu une relation difficile avec Anthony, une dynamique qu’il a détaillée plus tard dans son livre “Furious George”:

«Carmelo a été une véritable énigme pour moi pendant les six années que j’ai eues», a écrit Karl dans son livre de 2016, selon le New York Post. «Il était le meilleur joueur offensif que j’aie jamais entraîné. Il était également un utilisateur de personnes, accro aux projecteurs et très mécontent quand il a dû le partager.

«Il a vraiment allumé mon fusible avec sa faible demande en défense. Il n’avait aucun engagement envers le travail dur et sale d’arrêter l’autre gars. »

Karl a tristement demandé à un jeune Melo d’alors d’être plus agressif dans la peinture, affirmant qu’il lui donnerait 10 coups de périmètre pour 10 tentatives près du panier.

L’entraîneur de longue date de la NBA avait Anthony de janvier 2005 à février 2011, lorsque la demande commerciale d’Anthony a été satisfaite, lui permettant de rejoindre les New York Knicks. Karl a déclaré que le commerce était “une douce libération pour l’entraîneur et l’équipe, comme éclater une ampoule”.

Quant à Payton, il était également une personnalité à haut indice d’octane, mais en phase avec l’entraîneur souvent intense. Payton, cependant, désapprouvait la façon dont Karl parlait du manque de figure paternelle d’Anthony.

Les stars aux carènes égales Allen et Billups ne sont pas des surprises sur cette liste, mais Kemp pourrait être considéré comme une surprise étant donné ses affrontements avec Karl. L’ancien entraîneur a poussé les Sonics à échanger Kemp contre les Chicago Bulls pour Scottie Pippen en 1994, mais l’accord a échoué.