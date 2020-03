George Karl souhaite mieux entraîner Carmelo Anthony

George Karl a entraîné Carmelo Anthony sur les Denver Nuggets de 2005 à février 2011. Lorsque les Nuggets ont échangé Anthony contre les New York Knicks, Karl a déclaré que «c’était une sortie douce pour l’entraîneur et l’équipe, comme éclater une ampoule».

Ce n’était que le début de l’ombre de Karl envers Anthony. L’ancien entraîneur-chef des Nuggets a déclaré que l’éducation d’Anthony sans père avait créé des problèmes de maturité à Denver. Il a dit cette ligne dans son livre intitulé “Furious George”, qui est sorti en 2016.

Dans son livre, Karl a qualifié Anthony de «véritable énigme» et a déclaré que le futur Temple de la renommée n’était pas un leader en raison de son manque d’efforts en matière de défense.

Cependant, avance rapide jusqu’à aujourd’hui et Karl a changé son air sur Anthony après quelques années de perspective. L’athlète de 68 ans a déclaré qu’Anthony était le meilleur joueur offensif qu’il ait jamais entraîné et qu’il aurait souhaité en faire plus pour aider Melo à devenir un joueur de championnat:

Melo était le meilleur joueur offensif que j’aie jamais entraîné. Avec le recul, j’aurais aimé avoir mieux réussi à l’aider à devenir un joueur de championnat. https://t.co/bs3JvvzxH6 pic.twitter.com/TSI2I6vpC5

– George Karl (@ CoachKarl22) 20 mars 2020

Carmelo Anthony est apparu en 564 matchs avec les Nuggets après avoir été le troisième choix du repêchage de 2003. Il a terminé sa carrière à Denver avec une moyenne de 24,8 points, 6,3 rebonds et 3,1 passes décisives.

Melo a été quatre fois étoile avec les Nuggets et est le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, derrière Alex English et Dan Issel.

Anthony a mené les Nuggets à la finale de la Conférence Ouest 2009, où Denver a perdu contre Kobe Bryant et les Lakers de Los Angeles. C’est le plus loin que l’équipe et Anthony soient allés depuis, car Melo n’a pas dépassé le deuxième tour des éliminatoires depuis qu’il a été échangé par Denver.