Giannis Antetokounmpo a désormais le compteur pour battre les défenses qui l’ont arrêté auparavant

La vitrine ABC ABC Primetime entre les Milwaukee Bucks et les Philadelphia 76ers avait à peine commencé avant que la force imparable d’une équipe ne se charge directement sur l’objet immobile de l’autre. Giannis Antetokounmpo a capté une passe sur la course de Wesley Matthews et a chargé directement Joel Embiid en attente. Ben Simmons a pincé d’un côté et Glenn Robinson III de l’autre.

Personne ne veut voir Antetokounmpo se diriger vers eux, mais les 76ers étaient aussi préparés que n’importe quelle équipe. Embiid est un protecteur de jante de premier ordre, en particulier contre les entraînements en ligne droite d’athlètes comme Antetokounmpo. Simmons et Robinson étaient en mesure d’empêcher Antetokounmpo de faire des claquettes autour d’Embiid, reproduisant la défense d’obus utilisée par les Raptors lors des éliminatoires de l’année dernière. Il s’agit de la méthode éprouvée pour arrêter la force imparable, à condition d’avoir le bon personnel. Philly, avec Embiid et Simmons, a le bon personnel.

Ou du moins, c’était la méthode éprouvée pour arrêter Antetokounmpo, avant qu’il ne puisse toujours le faire.

Ce sauteur bébé de 13 pieds n’est pas le coup le plus efficace dans l’arsenal d’Antetokounmpo, mais ce sera le moment le plus important des éliminatoires. C’est le coup ultime, le contre-pied de la seule stratégie éprouvée pour arrêter le meilleur joueur du jeu. S’il le maîtrise, tout le monde dans la NBA joue pour la deuxième place au printemps.

Devinez quoi, NBA: Antetokounmpo commence à le maîtriser.

Samedi était une vitrine particulièrement meurtrière du nouveau fadeaway d’Antetokounmpo. Il a retrouvé Embiid à un endroit similaire au deuxième trimestre.

Ce match de troisième trimestre contre Al Horford – soi-disant la kryptonite d’Antetokounmpo – avait l’air de Dirk-ian.

Et celui-ci dans la ruelle avait l’air Olajuwon-esque.

Mais ces clichés ne sont pas nouveaux pour ceux qui ont regardé Milwaukee toute la saison. Antetokounmpo a fait un grand bond en avant sur les sauteurs à deux points, à la fois en termes de volume et d’efficacité. Au cours de la saison régulière de l’année dernière, il n’a effectué que 1,3 tir par match de 8 à 16 pieds et n’a touché que 35% de ces tentatives. Il était légèrement meilleur sur tous les deux points en dehors de la zone réglementée (un peu plus de 37%), mais a pris moins de quatre par match. Cette année, il a atteint 39,6% sur 2,2 tirs par match de 8 à 16 pieds et est presque à 41% sur plus de quatre points et demi de zone non restreinte à deux points par match.

Cela augure bien d’une meilleure performance en séries éliminatoires, où son match entre les deux s’est complètement effondré la saison dernière. Antetokounmpo a remporté 60 tirs à deux points dans une zone non restreinte en 15 matchs éliminatoires l’an dernier. Il en a réalisé 13, soit moins de 22%. Il était encore pire de la plage cruciale entre huit et 16: trois marques, 21 tentatives et zéro marque après le cinquième match de la série Celtics. Malgré toutes les inquiétudes suscitées par le tir à trois points incohérent d’Antetokounmpo, il a effectivement tiré le ballon à distance de façon décente lors des séries éliminatoires de l’année dernière. Le problème était qu’il était inutile s’il ne pouvait pas obtenir des layups, des dunks ou des trois.

L’année dernière, Antetokounmpo n’avait pas de compteur pour les quelques séquences lorsqu’une équipe l’a rencontré au bord. Dans les situations de forte pression, son manque d’artisanat et de confiance était évident.

Peut-être que sa confiance souffrira à nouveau ce printemps, mais les adversaires ne peuvent plus compter sur son manque d’artisanat. Cette année, Antetokounmpo crée beaucoup plus de séparation sur ses pulls de retournement, grâce en grande partie à un bond en avant majeur dans son jeu de jambes. (Jeu de mots.) Il enfonce son pied intérieur profondément dans les positions des défenseurs cette année, de sorte qu’ils ne peuvent pas récupérer pour déranger son tir aussi facilement. Regardez la différence entre ces deux séquences.

Dans le premier, il ne parvient pas à couper l’angle de récupération de Serge Ibaka avant de s’estomper. Dans le second, il est tellement éloigné de la position d’OG Anunoby qu’Anunoby est déjà sur ses talons sur le fondu. Cette différence donne à Antetokounmpo un peu de séparation supplémentaire, qui est tout ce dont un pro a besoin.

L’équilibre et la flexibilité semblent être les derniers traits dont Antetokounmpo avait besoin pour s’améliorer, mais il a dû devenir aussi agile après s’être arrêté qu’il l’était déjà lors du sprint. Maintenant, il l’est. Regardez la position du pied de plante dans ces jeux.

Et il ne fait pas que planter avec un de ses deux pieds. Il fait aussi très bien avec l’autre.

Cette même amélioration de la force des jambes lui a également permis de prendre du recul plus rapidement et plus loin que l’an dernier. Bien qu’il n’ait pas exactement planté son pied intérieur dans les jambes de Rudy Gobert cette fois, il est toujours capable de créer une séparation en raison d’un saut géant en arrière.

Ces entrées et sorties se produisent beaucoup plus rapidement que l’année dernière, en grande partie parce que Antetokounmpo les met en place avec des mouvements plus difficiles dans l’espace des défenseurs. Ce coup de crochet semble difficile, mais il le fait parce qu’il a traversé la poitrine de Kawhi Leonard avant d’arriver à sa place, lui donnant suffisamment de séparation.

Antetokounmpo n’est pas exactement Kobe Bryant ou Michael Jordan sur ces fadeaways, et la post-saison offrira un test plus rigoureux de sa nouvelle mécanique. Mais Antetokounmpo n’a pas besoin de ces coups de feu pour être son pain et son beurre. Il a juste besoin d’être compétent et suffisamment confiant pour les prendre et faire un pourcentage décent lorsque les défenses coupent ses meilleures options.

Après tout, l’intérêt d’avoir un kill shot est de ne le déployer qu’en cas de besoin. Si Antetokounmpo en a réellement développé un, il est vraiment une force imparable qui renversera tout objet immobile sur son chemin.