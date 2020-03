Giannis Antetokounmpo affirme que LeBron James a ouvert la voie à la prochaine génération

Giannis Antetokounmpo a marqué 29 points, 12 rebonds et six passes décisives lors de la victoire de 119-100 des Milwaukee Bucks contre les Indiana Pacers mercredi. Après le concours, le co-capitaine de LeBron James dans le match All-Star de cette année a parlé de l’impact que LeBron a eu sur lui et sur la prochaine génération de stars de la NBA.

Le Grec Freak a déclaré qu’il était étonnant de voir le niveau auquel LeBron joue actuellement en tant que joueur parmi les 3 premiers de la ligue à l’âge de 35 ans. Giannis, âgé de 5 ans, pour prendre soin de son corps et continuer à améliorer son jeu afin qu’il puisse avoir un impact similaire dans dix ans.

“C’est incroyable”, a déclaré Giannis à propos de la production de LeBron et de son impact sur la ligue en ce moment. “Il a 35 ans et joue à un niveau élevé. Il nous ouvre la voie.

«Souvent, nous pensons que« d’accord, nous allons prendre notre retraite à 35 ans. Mais voir un gars à 35 ans, être toujours le meilleur joueur mondial 3, cela nous donne envie d’être là.

«Ça me donne envie d’y être un jour. Donc, je dois continuer à prendre soin de mon corps, à manger correctement, à être en bonne santé. Et comme je l’ai dit, il a ouvert la voie. J’espère donc que nous pourrons simplement le suivre. »

Les dernières cotes futures de la NBA sur BetOnline ont permis à Giannis de remporter le MVP Award cette saison à -700. LeBron a la deuxième meilleure chance de ramener à la maison ce qui serait son cinquième prix MVP à +800. James est suivi par Luka Doncic (+1000), James Harden (+1200) et son compatriote superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis (+2500).

LeBron et Giannis détiennent actuellement les meilleurs records de leurs conférences respectives. Les Bucks ont la meilleure note globale à 53-9 tandis que les Lakers donnent le rythme dans la Conférence Ouest à 47-13.

