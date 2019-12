Giannis Antetokounmpo appelle LeBron James “ un étranger '' lors de la 17e saison de la NBA

LeBron James a connu une saison NBA 2019-2020 remarquable avec les Lakers de Los Angeles, peu importe comment on la regarde.

Il n'a pas encore raté de match cette saison et affiche une moyenne de 25,9 points, 7,4 rebonds et 10,6 passes décisives par match. Ces chiffres seraient incroyables quoi qu'il arrive, mais ils sont encore plus fous quand on considère le fait que James devrait avoir 35 ans lors de sa 17e saison.

James est sans doute le deuxième joueur MVP à voter en ce moment seulement devant Giannis Antetokounmpo, qui connaît une fois de plus une saison ridicule et a plus de neuf ans de moins que James. Antetokounmpo est probablement le seul joueur qui est définitivement aussi bon – sinon meilleur – que James, mais ce dernier le fait à 34 ans.

Avant le match des Milwaukee Bucks, Antetokounmpo a parlé de la capacité de James à être aussi bon, affirmant que c'est l'un de ses objectifs en NBA quand il regarde quelqu'un comme James, selon Eric Woodyard d'ESPN:

"C'est fou. Évidemment, pour moi, c'est l'un de mes objectifs de pouvoir jouer à un niveau élevé pour les 10 prochaines années, mais il est sur le point d'avoir 35 ans ce mois-ci et il bouge comme ça, joue comme ça, et joue intelligemment », Antetokounmpo a déclaré après l'entraînement de mercredi.

Antetokounmpo a continué à louer James malgré que tout le monde attendait de lui de la grandeur:

«C'est fou de voir ce qu'il est capable de faire, mais c'est LeBron James, il est différent. C'est un extraterrestre. Donc vous l'attendez de lui, mais oui, c'est fou. "

Avant le début de la saison, beaucoup ont essayé de devancer la courbe en disant que James tomberait probablement de sa grandeur habituelle. Ils avaient une raison de le faire alors que James sortait de la pire blessure de sa carrière. Cependant, même dans une saison marquée par des blessures, James a affiché des chiffres absurdes.

James est devenu l'un des joueurs qui, jusqu'à ce qu'il montre aux joueurs et aux fans qu'il est tombé, il n'y a aucune raison de croire qu'il le fera. Cette saison est une preuve supplémentaire de sa capacité à défier son âge et à jouer au niveau élite parmi ceux qui sont beaucoup plus jeunes que lui.

Antetokounmpo est déjà aligné pour être le prochain visage de la ligue – avec Anthony Davis – mais ces deux joueurs pourraient avoir plus de mal à obtenir la couronne de James qu'ils ne le pensaient à l'origine. James semble prêt à jouer beaucoup plus longtemps et qui sait combien de temps il peut maintenir ce niveau d'élite.