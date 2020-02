Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks écrasent le drame potentiel sur son contrat, et les adversaires de la NBA, avec aplomb – The Athletic

MILWAUKEE – Pensez à certaines des équipes de la finale de la NBA des deux dernières saisons et à ce qu’elles se passaient dans leurs vestiaires.

Les joueurs lancent de la soupe sur les entraîneurs. Va-t-il, ne laissera-t-il pas les rumeurs semer la division. La «gestion de la charge» fait chier les joueurs qui n’ont pas pu utiliser cette excuse pour s’asseoir de temps en temps.

Les Milwaukee Bucks n’ont rien de tout cela. Mais, avant la pause des étoiles, ils sont en passe de devenir l’une des meilleures équipes de saison régulière de l’histoire de la NBA.

Clair et simple.

“Nous sommes une grande équipe”, a déclaré lundi soir le centre de Milwaukee, Brook Lopez. «Nous avons beaucoup de grands joueurs dans notre équipe. Quiconque est sur le terrain est prêt à intervenir à tout moment. … Nous sommes une équipe profonde. “

Les remarques de Lopez ont suivi la victoire des Bucks 123-111 sur Sacramento et ont été livrées dans ce contexte: les Bucks ont joué et gagné sans régner Joueur le plus utile de la NBA Giannis Antetokounmpo, qui a raté …

.