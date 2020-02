Giannis Antetokounmpo ferme la porte à l’adhésion au concours de dunk

La superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, est vraiment l’un des dunkers les plus redoutables de la ligue aujourd’hui. Cependant, malgré ses prouesses à bascule, ne vous attendez pas à voir “The Greek Freak” rejoindre le concours de dunk plus jamais.

S’exprimant devant les journalistes après que son équipe a perdu près de 157-155 contre Équipe LeBron lors du match des étoiles de la NBA 2020 dimanche, Antetokounmpo a expliqué pourquoi il ne prendrait pas la peine de tenter sa chance une fois de plus dans la compétition de la compétition la plus créative de la ligue. des dépliants.

“Non. Je ne peux pas rivaliser avec les gars qui étaient au Dunk Contest hier. Chaque dunk que nous avons vu, quelqu’un sautait par-dessus une personne et chaque dunk était la première fois que nous voyions un dunk comme ça », a-t-il dit, selon Ben Golliver du Washigton Post.

Avant son ascension vers la superstar, Antetokounmpo a effectivement participé au concours de dunk lors de sa deuxième année en 2015. L’attaquant des Bucks n’a même pas atteint la ronde finale, s’inclinant tôt après avoir accumulé un total de 65 points en deux dunks.

Le haut voleur des Chicago Bulls, Zach LaVine, qui était à l’époque avec les Timberwolves du Minnesota, est ressorti vainqueur cette année-là.

Le joueur par excellence en titre est depuis devenu l’un des meilleurs joueurs de la ligue et a postérisé des défenseurs tous les soirs. Il avait le deuxième plus grand nombre de dunks de la saison 2018-19 derrière Rudy Gobert, et il est de nouveau en bonne voie pour terminer dans le Top 3 cette saison.

Les commentaires de Giannis, quant à eux, interviennent après que le concours de dunk de cette année a été salué comme l’un des meilleurs de l’histoire de la compétition.

Bien que nous ne verrons pas Giannis Antetokounmpo dans le concours de dunk, les fans peuvent s’attendre à voir la superstar des Bucks en tête d’affiche plus de matchs des étoiles dans un avenir proche. Il a terminé avec 25 points, 11 rebonds, quatre passes décisives, trois blocs et un vol dans un effort perdant dimanche.