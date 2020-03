Giannis Antetokounmpo (genou) douteux d’affronter Suns

Après avoir chuté maladroitement lors de la défaite de vendredi contre les Lakers de Los Angeles, la superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a été officiellement classée comme douteuse pour le prochain match de l’équipe contre les Phoenix Suns.

Selon Marc Stein du New York Times, Antetokounmpo souffre de douleurs au genou, probablement à cause de son incident lors du match de chapiteau de vendredi. Le MVP NBA 2019 aurait reçu une IRM au genou samedi et on ignore l’ampleur exacte de la blessure.

Malgré sa blessure contre les Lakers, Antetokounmpo a continué à jouer tout au long du match, perdant 32 points, 11 rebonds et six passes décisives dans la défaite de 10 points. Et malgré la défaite, les Bucks détiennent toujours le meilleur record de la NBA à 53-10.

En ce qui concerne Antetokounmpo, le Greek Freak a porté son jeu à un tout nouveau niveau cette saison, avec une moyenne de 29,6 points, 13,7 rebonds, 5,8 passes décisives, 1,0 interceptions et 1,0 bloc par match tout en tirant 54,7% sur le terrain et 30,6%. du plus profond.

Giannis n’a également raté que six des 63 matchs des Bucks cette saison et n’a pas joué moins de 72 matchs au cours d’une saison au cours de ses six saisons précédentes.

S’il est contraint de rater le match contre les Suns, la prochaine chance pour Antetokounmpo de revenir sera lundi contre les Denver Nuggets ou lorsque l’équipe rentrera chez elle à Milwaukee pour affronter les Celtics de Boston jeudi.