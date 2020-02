Giannis Antetokounmpo-James Harden: Chronologie du boeuf

Les récents commentaires de James Harden à Rachel Nichols d’ESPN au sujet du MVP en titre Giannis Antetokounmpo sont devenus viraux, ce qui pose la question: quand The Beard et The Greek Freak ont-ils commencé à renforcer?

La chronologie n’est pas si longue, alors revenons-y et voyons comment ce morceau de viande a pris vie.

24 juin 2019: Giannis Antetokounmpo est nommé MVP

Beaucoup s’attendaient à ce que la course du joueur le plus utile soit serrée. Les Milwaukee Bucks d’Antetokounmpo avaient le meilleur record de la ligue avec 60 victoires et en ce qui concerne le vote, ce n’était pas aussi proche que beaucoup le suggéraient.

Antetokounmpo a reçu 78 votes de première place, bien avant les 23 votes de première place Harden, le MVP NBA 2018, reçu lors du décompte final.

La star des Rockets n’était pas satisfaite de la décision. En fait, de nombreux membres de l’organisation l’ont dénoncé, notant que Harden méritait le prix.

22 août 2019: Harden parle du snub MVP

Après une longue intersaison et décidé de ne pas participer à la quête d’or de l’équipe américaine lors de la Coupe du monde FIBA ​​2019, Harden a finalement parlé de son camouflage, en disant à la radio locale 97.9 The Box qu’il a perdu en raison d’un récit créé par les médias:

“Je pense qu’une fois que les médias ont créé un récit sur quelqu’un depuis le début de l’année, je pense qu’ils ne font que reprendre ce récit et le suivre toute l’année”, a déclaré Harden, qui a accumulé 36,1 points par match pour diriger la NBA. dans la notation pour la deuxième année consécutive.

Le récit sur Harden est depuis longtemps qu’il est un joueur qui se soucie de ses numéros de score et ses rebonds et passes décisives ne sont qu’un sous-produit de son utilisation élevée. Bien qu’il y ait un certain niveau de vérité dans cela, cela ne comprend pas complètement qui est Harden en tant que joueur et à quel point il est précieux pour les Rockets.

18 octobre 2019: C’est juste, comme, votre avis, mec

Pour emprunter au film classique culte The Great Lebowski: “Ouais, eh bien, tu sais, c’est juste, comme, ton opinion, mec.” Antetokounmpo a brièvement discuté de ceux qui pensaient que Harden avait été privé d’une chance d’obtenir un deuxième MVP consécutif.

“C’est leur opinion”, a déclaré Antetokounmpo à Vincent Goodwill de Yahoo Sports. «Ils vont récupérer James. Je ne dirai jamais que je suis meilleur que James. “

Antetokounmpo n’était pas impoli du tout, mais il n’était pas excusé de remporter ce prix MVP:

“Le trophée est chez moi”, a-t-il déclaré.

6 février 2020: “Je veux quelqu’un qui va passer le ballon.”

Au moment du repêchage des étoiles, le capitaine de l’équipe Giannis Antetokounmpo savait qu’il n’était pas sur le point de choisir James Harden, admettant même qu’il décidait entre Kemba Walker, Trae Young et Harden – ce dernier choix étant probablement clair parmi les trois partants encore laissé sur le tableau. Cela a donné lieu à l’échange suivant.

Antetokounmpo: «C’est difficile. Je suis entre Kemba et Trae Young. “

Charles Barkley: “Attendez, vous ne voulez pas du dribbleur? (des rires)”

Antetokounmpo: “(Rires) Je veux quelqu’un qui va passer le ballon, c’est ce que je veux – (tout le monde rit) – Alors je vais aller avec le tueur croisé, le maître du pas en arrière, Kemba Walker.”

Giannis pourrait être le pire joueur de basket-ball fantastique de tous les temps par la façon dont il a fait ses choix, mais il a sûrement tenu ses tripes sur cette décision.

16 février 2020: que les jeux commencent

Harden frapperait le premier lors du All-Star Game, couvrant sa tête de ce ballon aérien de Giannis Antetokounmpo.

Giannis a également failli donner un coup de coude à Harden pendant le match, ce qui a suscité une certaine controverse.

16 février 2020: Après-match: «Nous sommes allés avec celui qui gardait James Harden»

Malgré une perte étroite de deux points dans le All-Star Game, Giannis Antetokounmpo a révélé la stratégie de son équipe dans la dernière ligne droite, distinguant James Harden comme le plus faible défenseur au sol.

“Offensivement, nous sommes allés avec celui qui gardait James Harden”, a déclaré Antetokounmpo après le match. “C’est pour cela que nous pensions avoir une chance de marquer.”

Le Greek Freak nous a fourni la seule chose qui manquait au All-Star Game après un grand spectacle sur le terrain – certains hors du drame.

23 février 2020: Giannis a-t-il du boeuf avec James Harden? Une enquête ESPN.

«Ces deux gars ont fumé. Giannis et James Harden », a déclaré l’ancien joueur de la NBA Kendrick Perkins lors d’une édition d’après-match de Hoop Streams.

Perkins n’est pas la source d’informations la plus fiable, mais il récapitule essentiellement quelques-uns des scénarios déjà partagés.

28 février 2020: «[Dunking] ne prend aucune compétence du tout. “

Il n’y a personne de mieux pour creuser les commentaires du passé et les évoquer dans les interviews que Rachel Nichols. Elle a fait carrière grâce à son souci du détail et c’est pourquoi ses interviews sont souvent incontournables. Au cours de ce court clip, elle demande à Harden ses réflexions sur Giannis choisissant Kemba Walker sur lui pendant le repêchage des étoiles:

“Je pense qu’il l’aide plus que lui en moyenne”, a déclaré Harden de Walker. “Je ne vois pas ce qu’est la blague.

“Je n’ai même pas vu [the All-Star Draft]. Je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut jouer avec moi (rires). »

Si cela ne suffisait pas, The Beard a également pris un faiseur de foin complet à Antetokounmpo une fois que Nichols a présenté une citation du directeur général des Rockets, Daryl Morey, faisant l’éloge de Harden en tant que marqueur historique: «être différent n’est pas vraiment apprécié tant qu’il ne fonctionne pas. “

“Quand tout sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage”, a déclaré Harden. «Mais j’aimerais pouvoir courir et être à 7 pieds et juste dunk. Comme ça, ça ne demande aucune compétence (rires).

«Je devais réellement apprendre à jouer au basket et à avoir des compétences, tu sais? Je prendrai ça n’importe quel jour. “

Alors qu’il était obscur au début, c’est un tir clair sur l’Antetokounmpo de 6 pieds 11 pouces, qui gagne sa vie dans la peinture et n’a pas encore développé un tir extérieur cohérent.

La barbe pourrait être une fois de plus en lice pour le prix du joueur le plus précieux, avec le Greek Freak qui fera certainement partie de cette course, ce qui rend ce bœuf juteux d’autant plus intéressant à surveiller.