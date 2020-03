Giannis Antetokounmpo montre une extension absurde pour le dunk

Le MVP en titre de la NBA et la superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ont plongé partout dans les Charlotte Hornets dimanche après-midi, au propre comme au figuré.

Antetokounmpo a marqué 41 points en plus de 20 rebonds et six passes décisives, menant les Bucks à une victoire de 93-85 de façon sensationnelle.

Le Greek Freak a averti les Hornets au quatrième trimestre. Les Bucks menaient d’un point avec un peu moins de six minutes à jouer lorsque Antetokounmpo a roulé sur l’attaquant des Hornets Bismack Biyombo, filant et pompant rapidement un énorme bourrage plus la faute.

OH. MON. GIANNIS. # FearTheDeer pic.twitter.com/lDtDD4TwXD

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 mars 2020

Ce genre de jeu est presque devenu habituel pour Antetokounmpo cette saison. Il est un cauchemar pour les attaquants plus lents, surtout compte tenu de sa maniabilité du ballon et de sa rapidité latérale.

Biyombo était déséquilibré dès que Giannis a commencé son entraînement, et la star des Bucks a créé encore plus de séparation avec le mouvement de rotation. Bien sûr, il l’a ponctué en lançant le ballon à pleine extension.

La longueur absurde de Giannis Antetokounmpo lui donne la possibilité de marquer à partir de presque n’importe où autour de la jante, mais c’est le mélange de toutes ces compétences qui a fait des Bucks l’avant le coureur avant de remporter son deuxième MVP consécutif cette année.

