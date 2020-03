Giannis Antetokounmpo nomme James Harden le plus difficile à garder

Dans un Q&A sur Instagram, le MVP en titre Giannis Antetokounmpo a nommé la star des Rockets James Harden comme le joueur le plus difficile à garder de la NBA.

“Je dois aller avec James Harden”, a déclaré l’attaquant de 6 pieds 11 pouces après une pause de plusieurs secondes pour examiner ses options.

Le commentaire peut signaler un dégel d’une relation parfois glaciale entre les deux derniers vainqueurs MVP. La star de Milwaukee a semblé jeter de l’ombre dans la direction de Harden avant et après le match des étoiles 2020, et Harden a applaudi dans sa propre interview plus tard ce mois-ci.

Mais quand il a été informé des commentaires du gardien de Houston, Antetokounmpo a nié qu’il visait Harden et a tenté de diffuser la situation.

Antetokounmpo et Harden se classent respectivement premier et troisième dans un sondage de paille MVP 2019-2020 publié plus tôt cette semaine par ESPN. Antetokounmpo, 25 ans, marque en moyenne 29,6 points (54,7% de tirs) et 13,7 rebonds en 30,9 minutes par match pour les Bucks cette saison.

Harden mène actuellement la ligue avec une moyenne de 34,3 points par match, ce qui représente juste la troisième fois en plus de 30 ans qu’un joueur de la NBA a en moyenne au moins 34 points dans une saison. (Les deux autres étaient le 36,1 de Harden la saison dernière et le 35,4 de Kobe Bryant en 2005-06.)

Cependant, les résultats de l’équipe pour les Rockets (40-24) ne sont pas aussi bons que pour les Bucks (53-12), ce qui explique en grande partie la position actuelle de Harden derrière Antetokounmpo. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Harden a terminé premier ou deuxième du vote MVP au cours de quatre des cinq dernières saisons.

Harden et Antetokounmpo devaient se rencontrer en tête-à-tête plus tôt cette semaine, mais la confrontation du 25 mars a été reportée au milieu de la suspension induite par le coronavirus de la NBA de la saison 2019-2020. Si l’épidémie de COVID-19 s’estompe suffisamment pour que la saison reprenne, il n’est pas certain que cette confrontation soit reprogrammée.

Si ce n’est pas le cas, la seule rencontre potentielle restante cette saison entre les stars de Houston et de Milwaukee serait dans une finale NBA hypothétique.

