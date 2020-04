Giannis Antetokounmpo parle de routine dans le coronavirus de quarantaine

Les dirigeants ont parlé et méritent d’être entendus. Milwaukee Bucks Il a commencé comme le meilleur favori du ring dans une saison dont on ne se souviendra jamais pour les aspects sportifs, mais pour la pandémie de coronavirus qui a tout changé et qui peut sérieusement compromettre la fin de la saison. Giannis Antetokounmpo Il a montré une attitude constructive dans son discours, même s’il a reconnu qu’il manquait beaucoup de jouer au basket. Il a été secondé par Kris Middleton et un Eric bledsoe qui a apporté une touche d’humour au chat, recueillie par ESPN. La NBA a mis les freins, mais ses stars ont hâte de retrouver leur rythme.

“Je n’ai pas de terrain de basket à la maison, c’est un inconvénient pour moi car je ne peux faire que des activités physiques. Il y a beaucoup de collègues qui ont un cerceau, mais je n’y ai jamais pensé car quand j’étais à la maison je cherchais à me déconnecter. Je fais vélo d’appartement, avec le tapis roulant, je soulève des poids … “dit-il Giannis Antetokounmpo. J’essaie de maintenir une bonne condition physique lors de notre retour à la compétition. C’est agréable de passer ce temps en famille, mais nous n’avons pas l’habitude d’être debout aussi longtemps. Nous devons récupérer le basket, il nous manque beaucoup et surtout tout ce qui vient avec lui me manque “, a déclaré le Grec.

Pour sa part, Khris Middleton Il était très en accord avec ce que son partenaire a dit. “L’équipe nous a fourni un service de restauration pour nous empêcher de quitter la maison et nous mettre en danger. Ils nous ont dit que nous devions essayer de suivre les consignes d’exercices physiques fixées pour ne pas perdre la forme. Je voudrais avoir un panier à lancer, mais je dois me contenter de faire du drible et des bateaux dans le champ avec une balle. Vraiment, je vais envisager d’installer un panier à la maison après cela “, a déclaré le garde des Bucks, avant de céder la place à Eric bledsoe, qui a souligné l’importance de maintenir une routine.

«Je me lève tôt, avant 9 heures, pour m’occuper de choses quotidiennes que je n’ai jamais faites auparavant. Je suis allé faire du shopping et cuisiner. Je ne l’ai jamais fait et le plus surprenant est que ma fille a mangé ce que j’ai préparé. Il est important de bien dormir et de maintenir l’ordre dans nos vies afin de ne pas perdre la forme ou la tension compétitive “, a déclaré la base de la Milwauckee Bucks. L’équipe reste concentrée pour tenter de revenir en pleine forme si la compétition reprend et pour confirmer leur favoritisme sur le ring de la NBA 2019/2020.

