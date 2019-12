Giannis Antetokounmpo porte une couronne imaginaire dans sa victoire sur les Lakers et LeBron

Giannis Antetokounmpo a fait une déclaration jeudi soir avec sa performance contre les Lakers de Los Angeles, LeBron James et Anthony Davis. Et après un match en particulier au cours du quatrième quart-temps, Giannis a fait savoir qu'il se présentait pour la couronne de LeBron en particulier.

Après le match, Antetokounmpo a essayé de minimiser le fait de passer à l'étape suivante ou de prendre la couronne à LeBron en disant qu '"il n'est même pas censé être ici" comme ce fut le cas pour Davis et James, selon Eric Nehm de The Athletic.

"Je pense que la chose la plus importante est d'essayer de rester humble", a déclaré Antetokounmpo. "Quand vous gagnez MVP et que vous gagnez 60 matchs, c'est difficile. Vous vous sentez comme "Quoi d'autre?" Mais à la fin de la journée, je me rends compte et ma famille se rend compte que je ne suis pas censé être ici. Je n'étais pas le choix n ° 1 comme AD, comme LeBron.

Mais pendant le match, alors que les émotions roulaient, Giannis ne pouvait pas cacher qu'il voulait la couronne de LeBron en tant que roi de la NBA.

LeBron et Giannis ne devraient pas s'affronter avant le 6 mars. Alors que les Lakers de LeBron peuvent suivre le rythme des Bucks de Giannis dans la colonne des victoires, Giannis a pris les rênes de la course MVP avec ses performances hier soir. Mais comme cela a été le cas pendant la majeure partie de la décennie, l'opportunité de LeBron d'être toujours connu comme le meilleur ne se produira pas avant les séries éliminatoires.

.