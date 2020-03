Giannis Antetokounmpo poste sur IG 1 semaine depuis la suspension

Une semaine après la suspension de la saison 2019-2020 par la NBA en raison du coronavirus, Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks manque déjà le match.

Via Instagram, Antetokounmpo a partagé ses sentiments dans son premier post depuis que la NBA a suspendu la saison indéfiniment.

Le dernier match des Bucks a eu lieu le 9 mars, quelques jours seulement avant le report de la saison. Il est donc assez facile de comprendre les sentiments d’Antetokounmpo. De plus, pour les athlètes de la NBA, le bois dur est leur sanctuaire. C’est leur lieu de refuge et de répit. Si les choses ne vont pas bien dans leur vie personnelle, un voyage au terrain de basket atténuerait leurs sentiments négatifs.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, comprend parfaitement cela. Dans une récente déclaration, il sait que la plupart des joueurs deviennent fous et ont hâte de jouer. Et donc les propriétaires et les cadres tentent de trouver des moyens de reprendre la saison de manière sûre et saine. Par Tim Bontemps d’ESPN:

«J’ai entendu beaucoup de nos joueurs… ils deviennent fous, ils veulent jouer, ils veulent participer. Les joueurs comme vous le savez, je veux dire, contrairement à beaucoup d’entre nous dans nos positions, nous pouvons simplement revenir à ce que nous faisions, mais chaque joueur se bat contre quelque chose qui est impossible à gagner, et c’est le processus de vieillissement. Donc, une année perdue ou une partie perdue d’une saison dans leur carrière est très différente des autres, nous allons donc essayer par tous les moyens de jouer au basket à nouveau, mais je dis que la sécurité et la santé de nos joueurs sont d’abord, et nos fans, c’est pourquoi je ne veux pas spéculer davantage à ce sujet. »

Le temps ne peut que dire quand la pandémie de COVID-19 desserrera son emprise. En attendant, même si cela peut être difficile pour certains, la bonne chose à faire est de suivre les conseils d’experts médicaux: restez à la maison et lavez-vous les mains avec diligence.