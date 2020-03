Giannis Antetokounmpo qualifie LeBron James de 35 ans d ‘«incroyable»

À l’approche de la dernière saison de la saison régulière de la NBA 2019-2020, la course au prix du joueur le plus utile de la NBA commence à chauffer.

Giannis Antetokounmpo reste le grand favori, mais LeBron James a commencé à s’insérer dans la conversation comme une possibilité légitime.

La performance de James a été vraiment exceptionnelle cette saison car il est devenu le meneur des Lakers de Los Angeles, menant la ligue en passes décisives alors qu’ils ont grimpé au sommet du classement de la Conférence Ouest. Rendre sa performance encore plus irréelle est le fait que James le fasse lors de sa 17e saison NBA à 35 ans.

La plupart des joueurs commencent à décliner à ce stade de leur carrière, mais James a été l’exception à la règle. Antetokounmpo a récemment parlé de cela, selon Eric Woodyard d’ESPN:

“C’est incroyable. Il a 35 ans et joue à un niveau élevé », a déclaré Antetokounmpo mercredi alors que ses Milwaukee Bucks se préparaient à affronter les Lakers de Los Angeles de James vendredi. “Il nous ouvre la voie.”

Antetokounmpo a poursuivi sur James, expliquant clairement en quoi il est une inspiration pour continuer à s’améliorer afin qu’il puisse faire de même une fois qu’il a atteint ce stade:

«Souvent, nous pensons que« OK, nous allons prendre notre retraite à 35 ans », mais le fait de voir un gars de 35 ans toujours parmi les trois meilleurs joueurs du monde nous donne envie d’être là. Cela me donne envie d’être là un jour, donc je dois continuer à prendre soin de mon corps, à manger de la bonne façon, à être en bonne santé, et comme je l’ai dit – il a ouvert la voie, et j’espère que nous pourrons simplement suivre. “

Alors que James reste parmi les joueurs les plus élites de la NBA, la plupart diraient qu’il n’est plus au sommet du tas. Mais le fait qu’il reste même dans la discussion – et qu’un argument pourrait être avancé pour lui – est vraiment impressionnant et inspirant.

Antetokounmpo est le compétiteur ultime, cherchant à faire ses preuves comme le meilleur joueur de la NBA, mais même il s’inspire toujours de James. Comme il l’a noté, James est toujours un leader pour tous les joueurs et il continue de donner l’exemple que tout le monde suit.

Le jour pourrait bientôt arriver où le flambeau serait passé, mais James a montré qu’il n’était pas encore tout à fait prêt pour ce jour. Ces deux pourraient très bien se rencontrer lors de la finale de la NBA 2020, qui pourrait être l’ultime étape où tout le monde découvrira si James a vraiment été dépassé.