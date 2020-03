Giannis Antetokounmpo réagit à une petite amie grandissant Lakers Fan

Cela fait deux semaines que le commissaire de la NBA, Adam Silver, a suspendu la saison 2019-20 peu de temps après que deux joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus.

Depuis lors, le monde essaie de naviguer dans des eaux non filtrées. Comme les seules priorités sont la santé et la sécurité, les gens se lavent fréquemment les mains, la distance sociale et restent à la maison pour ralentir cette pandémie.

Bien que les jeux ne soient pas joués, Giannis Antetokounmpo a passé du temps avec ses fans sur Instagram Live où il a répondu à quelques questions.

La meilleure partie de cette Q&A est venue quand Antetokounmpo a réagi à sa petite amie reconnaissant qu’elle avait grandi fan des Los Angeles Lakers, via Bleacher Report:

Avec Antetokounmpo prêt à entrer en agence libre NBA 2021, ce n’est pas un secret que toutes les équipes le veulent et les Lakers sont bien placés pour le signer à ce moment-là.

Au cours de l’agence libre de 2019, le directeur général Rob Pelinka n’a signé des contrats avec les joueurs que pour un ou deux ans afin de maintenir la flexibilité de l’espace plafond pour 2021. Cependant, on ne sait pas actuellement comment l’arrêt du coronavirus affectera ces chiffres.

Bien que la réponse de la petite amie d’Antetokounmpo devienne certainement virale, il reste encore beaucoup à faire. Comme la famille est généralement l’un des facteurs dans la décision d’un joueur, Antetokounmpo n’a fait preuve que de loyauté envers les Milwaukee Bucks.

Cela dit, Antetokounmpo a exprimé son intérêt à faire équipe avec ses deux frères alors que l’un joue avec lui et l’autre joue pour les Lakers.