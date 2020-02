Giannis Antetokounmpo répond à la déclaration de Joel Embiid

La star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, avait précédemment déclaré qu’il était le meilleur joueur du monde. Idéalement, ces remarques pourraient ne pas convenir au MVP en titre de la NBA, Giannis Antetokounmpo, du leader de la ligue, les Milwaukee Bucks.

Après que les Bucks d’Antetokounmpo ont matraqué les Sixers d’Embiid samedi soir, les journalistes ont demandé à The Greek Freak de commenter la déclaration audacieuse de The Process. Antetokounmpo, cependant, n’est pas tombé dans le piège des médias.

“Je sais que vous essayez de faire votre travail”, a déclaré la star des Bucks via Steve Aschburner de NBA.com. «Vous voulez que je dise quelque chose, mais ça va devenir viral et il va le voir, et ensuite ça va être une bataille.

Antetokounmpo a également admis qu’il aimait Embiid hors du terrain.

«Mais j’ai l’impression que Joel est un gars formidable. Évidemment, quand je vais sur le terrain, je vais aller aussi fort que possible. Mais hors du court, je l’aime bien. J’aime sa personnalité. C’est un gars terre-à-terre. “

Le talent des Bucks est évidemment un guerrier sur le terrain et il ira à ses adversaires à pleine puissance. Mais hors de lui, il est l’une des personnalités les plus amicales du marché. De même, il ne semble pas avoir de boeuf avec Embiid. En fait, il a choisi le Camerounais de 7 pieds 1 pouce comme son premier choix dans le repêchage des étoiles de cette année.

Antetokounmpo était sous sa forme habituelle de MVP lors de la victoire de Milwaukee 119-98 contre Philadelphie. Il a terminé avec 31 points sur 12 tirs sur 17 pour accompagner 17 rebonds et huit passes décisives.

Embiid, d’une part, a été immobilisé par la défense des Bucks. Il a marqué seulement 17 points sur une nuit de 5 sur 18 sur le terrain.