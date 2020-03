Giannis Antetokounmpo reprend l’entraînement après une blessure au genou

La superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo est revenue à l’entraînement après avoir raté quelques matchs en raison d’une blessure au genou, selon Eric Nehm de The Athletic.

Les Bucks affronteront les Celtics de Boston jeudi soir, donc son statut pour ce match semble toujours être remis en question pour le moment.

Antetokounmpo a subi une IRM plus tôt cette semaine, et il a été révélé qu’il avait subi une légère entorse de la capsule articulaire au genou gauche, ce qui n’est pas trop grave. L’annonce a indiqué que le joueur par excellence en titre manquerait au moins deux matchs et qu’une décision serait alors prise concernant son éventuel retour.

En 57 matchs cette saison, le joueur de 25 ans affiche en moyenne 29,6 points, 13,7 rebonds, 5,8 passes décisives, un vol et un bloc en 30,9 minutes par match, tout en tirant à 54,7% depuis le sol, 30,6% à partir de la plage de 3 points et 63,3. pour cent de la ligne des lancers francs.

Antetokounmpo a été initialement sélectionné par Milwaukee avec le 15e choix du repêchage 2013 de la NBA.

Il est apparu dans 77 concours au cours de sa campagne recrue, enregistrant 6,8 points et 4,4 planches par nuit. Après une nette amélioration au cours de ses deuxième et troisième saisons, Antetokounmpo a éclaté en 2016-17, enregistrant 22,9 points, 8,8 rebonds, 5,4 passes décisives, 1,9 bloc et 1,6 interceptions pendant 35,6 minutes par nuit en route vers sa première apparition dans la catégorie des étoiles.

Antetokounmpo a fait l’équipe All-Star chaque année depuis, et la saison dernière, l’homme connu sous le nom de The Greek Freak a officiellement marqué son nom parmi l’élite de la NBA, remportant le prix MVP après avoir enregistré 27,7 points, 12,5 rebonds, 5,9 passes décisives, 1,5 bloc et 1,3 vole 32,8 minutes par match.

Giannis a également mené les Bucks au meilleur record de la ligue l’an dernier, ce qu’il est en passe de refaire cette saison.

Milwaukee est actuellement 53-12 et occupe la première place dans la Conférence de l’Est.