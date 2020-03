Giannis Antetokounmpo secoue Dwight Howard et s’envole

Lorsque la superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, est déterminée à atteindre la jante, il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent l’arrêter – Dwight Howard le sait très bien après le match de vendredi.

Le centre des Lakers de Los Angeles a été victime d’un mélange d’élite de taille, de force, d’athlétisme et de finesse quand Antetokoumpo l’a conduit avec facilité, l’a frappé avec un mouvement de rotation et a terminé le jeu avec un chelem à une main.

Giannis emmène Dwight à l’école 🔨 pic.twitter.com/F8Dg29AJNC

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 7 mars 2020

Une saison après avoir remporté le titre de MVP de la ligue, le Greek Freak a apparemment porté son jeu à un tout autre niveau. En 56 matchs avec les Bucks cette saison, l’attaquant de 25 ans affiche en moyenne 29,6 points, 13,8 rebonds, 5,8 passes décisives, 1,0 vol et 1,0 bloc par match, tout en tirant 54,8% sur le terrain et 30,8% en profondeur.

Avec Giannis Antetokounmpo sur le point de remporter son deuxième titre de MVP consécutif, le talent alléchant a Milwaukee préparé pour une course à leur première apparition au championnat depuis 1974.

À 53-9, les Bucks sont non seulement au sommet du classement de la Conférence de l’Est, mais ils détiennent également le meilleur record de toute la NBA.

