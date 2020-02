Giannis Antetokounmpo s’exprime sur les critiques de James Harden

La superstar des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a disputé un match contre le Thunder d’Oklahoma City vendredi soir. Sa performance impressionnante survient après que le gardien des Houston Rockets, James Harden, ait tiré sur son supposé manque d’habileté.

Avec le score hors de portée avant même la période finale, le MVP en titre de la NBA n’a même pas joué les 12 dernières minutes de la défaite 133-86 des Bucks au Fiserv Forum. Antetokounmpo a récolté 32 points, 13 planches et six passes en seulement 27 minutes.

Les journalistes ont de nouveau interrogé The Greek Freak sur les critiques de Harden, en particulier sur sa supposée dépendance à l’égard de ses outils physiques.

“Mon jeu n’est pas seulement de la puissance à coup sûr”, a déclaré Antetokounmpo, selon Eric Woodyard d’ESPN. «Je suis arrivé quand j’avais 18 ans, je pesais 180 livres, donc pouvoir passer à travers de gros gars était un peu difficile.

“Mais de toute évidence, il va y avoir des moments où vous devrez maîtriser les gars. Comme l’un des meilleurs joueurs LeBron, Michael Jordan, Kobe et tous ces gars… Shaq, tous ces gars, ils étaient extrêmement physiques avec leur jeu. Ils ont fait sentir leur présence dans la peinture, mais évidemment j’essaie de travailler sur mon jeu, les coups de milieu de gamme, les 3s, pouvoir faire un criblage et rouler plus vite et faire la bonne passe.

«Il est difficile de rouler à pleine vitesse et d’essayer de faire le bon virage. J’essaie de rendre mes passes plus précises et c’est beaucoup de choses que j’ajoute encore, et j’espère que quand j’ajouterai toutes ces choses dans mon jeu, je suis un joueur plus complet et je suis meilleur et je peux aider mon équipe à gagner et le jeu est plus facile. “

James Harden et Giannis Antetokounmpo, quant à eux, sont une fois de plus en tête du classement MVP cette saison. Leurs deux équipes connaissent du succès en 2019-20, les Bucks détenant toujours le meilleur record de la ligue avec 51-8.

Les Rockets (38-20) sont maintenant quatrièmes dans l’Ouest après avoir remporté leurs cinq derniers matchs.

Une chose est sûre, ces deux superstars ne s’aiment certainement pas. Le match des Bucks et des Rockets le mois prochain sera en effet un incontournable.