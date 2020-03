Giannis Antetokounmpo subit une chute effrayante contre les Lakers

Giannis Antetokounmpo a donné aux fans de Milwaukee Bucks une grande frayeur après avoir subi une chute effrayante au quatrième trimestre de leur match de vendredi soir contre les Lakers de Los Angeles.

Attaquant le panier à la fin de la dernière période, Antetokounmpo s’est musclé à travers Avery Bradley qui est finalement tombé après avoir été heurté. Le Greek Freak a trempé le ballon et a réussi la faute, mais il a atterri maladroitement et a trébuché sur Bradley.

Giannis est tombé sur le dos, mais il semblait qu’il s’était blessé au genou gauche après la chute. Le MVP des Bucks a tenu son genou haut, évidemment dans un peu de douleur, mais il a réussi à revenir au soulagement de toute l’équipe.

Les fans de Bucks retiennent collectivement leur souffle alors que Giannis tombe maladroitement, mais il se lève rapidement 🙏🏽 pic.twitter.com/AfxNnRBpNX

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 7 mars 2020

Les Bucks ont perdu contre les Lakers 113-103, partageant leurs deux matchs cette saison. Cependant, l’équipe ne sera reconnaissante que rien de grave ne soit arrivé à Giannis Antetokounmpo, en particulier à cette période critique alors que les séries éliminatoires approchent.

Antetokounmpo a terminé avec 32 points, 12 rebonds et six passes décisives dans un effort perdant pour les Bucks. Il était le seul joueur de Milwaukee à marquer plus de 20 marqueurs, Donte DiVincenzo étant le prochain plus proche avec 17.

D’un autre côté, LeBron James and Co. a envoyé une déclaration massive à la ligue. Contre le joueur en titre de la NBA en titre et au milieu des discussions sur qui devrait remporter le prix du joueur le plus utile de cette année, LeBron a intensifié et terminé avec 37 points, huit rebonds et sept passes décisives.

Anthony Davis a également eu un gros match pour propulser le violet et l’or sur les Bucks, leaders de la ligue, terminant avec 30 points et neuf planches.