Giannis Antetokounmpo sur Kobe Bryant

La superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, a déclaré que la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, n’était pas seulement son idole, mais l’idole de toute cette génération.

Giannis Antetokounmpo des Bucks sur Kobe Bryant des Lakers: «C’était mon idole. Pas seulement mon idole, l’idole de toute la génération. Il était notre Michael Jordan. Il a redonné au jeu. Beaucoup de gens quand ils sont si géniaux ne font pas ça. Le talent ne vaut rien si vous ne le partagez pas et il l’a partagé. ” pic.twitter.com/pV7osR8T6B

– Ben Golliver (@BenGolliver) 15 février 2020

Antetokounmpo et Bryant étaient très proches du terrain. Giannis a travaillé avec Bryant au cours de l’été 2018. Quels que soient les conseils que Kobe a donnés à Antetokounmpo, Giannis a remporté le prix MVP 2019 et a guidé les Bucks vers le meilleur record de la NBA.

Antetokounmpo a remercié Bryant dans son discours d’acceptation du prix, que Kobe lui-même a remporté en 2008.

Kobe a déclaré la saison dernière que Giannis «ne faisait qu’effleurer la surface». La mort de Bryant a eu un grand impact sur Antetokounmpo et ce n’est pas exagéré de dire que Giannis, et bien d’autres stars, vont consacrer le reste de la saison à Kobe.

Avec les Bucks détenant à nouveau le meilleur record de la NBA, Antetokounmpo a de très bonnes chances de remporter son deuxième MVP consécutif. Il marque en moyenne 30,0 points, 13,5 rebonds et 5,8 passes décisives sur la saison tout en tirant à 54,9% sur le terrain, 31,3% depuis au-delà de l’arc et 61,4% depuis la ligne des lancers francs.

Comme Bryant l’était, Giannis est une icône mondiale. Alors qu’il était sur la ligne des lancers francs à Paris, Antetokounmpo a obtenu des chants «MVP».

Giannis est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball au monde et devrait dominer la NBA pour les années à venir en supposant qu’il reste en bonne santé.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.