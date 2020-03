Giannis: “Que LeBron soit comme ça à 35 ans est une inspiration”

Victoire des Milwaukee Bucks contre les Indiana Pacers 119-100 dans un duel marqué par la formidable performance d’un sensationnel Giannis Antetokounmpo. Le joueur grec a signé un autre après-midi au bureau (29 points, 12 rebonds et 6 passes décisives en 28 minutes) pour mener le triomphe de son contre Pacers qui n’a pas tenu le rythme face à la meilleure équipe de la NBA.

Après le duel, Giannis s’est entretenu avec les médias et a laissé des perles sur LeBron James:

“LeBron James est un extraterrestre. C’est incroyable qu’avec 35 ans, il joue à un niveau si élevé. Il nous montre simplement le chemin. Plusieurs fois, nous pensons que nous allons prendre sa retraite avec 35 ans, mais voir un gars qui joue comme lui.” fait à son âge me donne envie de faire de même le moment venu. Je suis donc clair que je dois prendre soin de mon corps, bien manger, essayer de rester en bonne santé et, en suivant son chemin, espérer pouvoir être comme lui à son âge. ”

“LeBron a 35 ans et joue à un niveau élevé. Il nous ouvre la voie.” pic.twitter.com/jVt1Jr4fiF

Avant les Bucks, Anteto a réussi à augmenter sa séquence de matchs à domicile consécutifs en obtenant au moins 25 points à 11. Personne n’a fait cela depuis que Kareem Abdul-Jabbar a réussi à atteindre 13 en 1975.

Le prochain objectif des Bucks est de gagner les Lakers. Cela pense à Anteto de son prochain adversaire: “Nous voulons y arriver et essayer de faire du bon basket. Les Lakers vont jouer dur, nous le savons. J’ai vu leur dernier match et ils ont joué très dur. De plus, ils ont perdu le premier match pour nous, donc ils vont essayez de gagner le deuxième. ”

