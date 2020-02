Giannis répond à Harden: “Je suis plus complet et meilleur”

Giannis Antetokounmpo Il est actuellement le joueur préféré de tous les paris pour remporter le prix MVP de la saison. Avec Milwaukee Bucks au sommet de la Conférence de l’Est, déjà classé pour les séries éliminatoires, avec un record qui vise à être l’un des plus élevés de l’histoire de la NBA (actuellement 51-8), et avec des chiffres individuels impressionnants, il semble que même LeBron James ne pourra pas arracher le deuxième prix consécutif au Grec.

James durcit, un autre des candidats au MVP, a tendu vendredi dernier la relation entre lui et Antetokounmpo pour des déclarations dans lesquelles ‘The Beard’ a déclaré que les Bucks n’avaient pas assez de qualité: “Je voudrais mesurer sept pieds pour avoir juste pour courir et écraser le panier. ” Cela s’est produit en raison de la pique entre les deux lors du dernier All Star.

James Harden répond aux critiques formulées par Giannis dans le All Star: “J’aimerais pouvoir mesurer comme lui et pouvoir faire des mathématiques, cela ne nécessite aucune compétence. joueurs qui ont passé le ballon) – pic.twitter.com/YGRXClF0d6

– Plus qu’un jeu (@ Pasion_Basket1) 29 février 2020

Ces déclarations n’ont pas été ignorées par la star de Milwaulkee, qui, après avoir re-signé une performance presque impeccable dans la victoire contre Oklahoma City Thunder, a déclaré ce qui suit:

“Mon jeu n’est pas basé uniquement sur la puissance physique. Évidemment, il y a des moments où vous devez utiliser la force, mais mon jeu va plus loin. Shaquille O’Neal, LeBron James, Michael Jordan …, tous ils ont été très puissants physiquement. Ils ont fait sentir leur présence dans la peinture. “

“Évidemment, j’essaie d’améliorer d’autres aspects de mon jeu. Mais je vous assure qu’il est difficile de courir aussi vite et de devoir passer le ballon au coin sans faute. J’essaie de rendre mes passes de plus en plus précises et jour après jour j’ajoute de nouvelles choses. Je suis un joueur plus complet et meilleur, et j’aide mon équipe à gagner parce que le jeu est plus facile. “

