Giannis sur Harden: “Il est le joueur le plus difficile à défendre”

La NBA Il est actuellement suspendu en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus, et les membres de la compétition nord-américaine de basket-ball cherchent à se divertir pendant toute la durée de la quarantaine aux États-Unis et au Canada de la meilleure façon possible.

Giannis Antetokounmpo, actuel MVP de la saison NBA, a récemment fait un direct via son compte Instagram officiel dans l’un de ses temps libres pendant le confinement de la maison. Il y a répondu à plusieurs questions posées par ses partisans.

À un moment précis du streaming, un fan lui a demandé qui était le joueur le plus difficile à défendre dans la ligue pour lui, et sa réponse a été la suivante: “La vérité est qu’il y a beaucoup de joueurs qui attaquent très bien et il est difficile de les arrêter. Mais si je dois en dire un, je pense que James Harden il est le joueur le plus indéfendable du moment. “

Qui est le joueur le plus difficile à garder en NBA en ce moment?

Giannis dit que c’est James Harden. pic.twitter.com/RZI9L5763v

– Dites-moi (@DimeUPROXX) 27 mars 2020

Au cours des dernières semaines avant la pause de la NBA, Antetokounmpo et Harden ont joué dans l’une des controverses de la saison. Les deux joueurs n’ont pas cessé de faire allusion. Un pic sain créé à la suite de la lutte pour le prix MVP la saison dernière, qui a fini par prendre le grec assez controversé.

Le talent offensif de James Harden est pour Giannis la chose la plus difficile qu’il ait eu à défendre dans sa carrière. La facilité de marquer à longue distance et de pénétrer le panier font de ‘La Barba’ l’un des meilleurs joueurs de l’histoire moderne de la NBA.

.