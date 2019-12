Gilgeous-Alexander établit un nouveau record en carrière avec une victoire de 126-108 contre Suns

Shai Gilgeous-Alexander était un homme en mission vendredi soir.

Gilgeous-Alexander a marqué un sommet en carrière de 32 points dans la victoire éclatante d'Oklahoma City, 126-108 contre les Phoenix Suns.

Le Thunder a maintenant remporté 8 de ses 11 derniers matchs, dont trois d'affilée.

En plus du sommet de Gilgeous-Alexander, Oklahoma City avait un score assez égal de haut en bas de sa formation. Dennis Schroder est sorti du banc pour marquer 24, tandis que Danilo Gallinari en avait 22. Chris Paul, Steven Adams et Nerlens Noel étaient tous à deux chiffres également avec 13, 10 et 10, respectivement.

Même le troisième trimestre embêtant avec lequel Oklahoma City a eu du mal cette saison n'a pas posé trop de problèmes puisque le Thunder a marqué 44 points au seul troisième trimestre.

Deandre Ayton n'a pas joué pour les Suns vendredi.

Il a subi une entorse à la cheville droite en début de semaine contre les Clippers. C'était son seul match de retour après avoir purgé une suspension de 25 matchs pour avoir été testé positif pour un diurétique.

Avec la victoire, le Thunder revient à .500 sur la saison à 14-14. Oklahoma City a une fiche de 10-5 à l'intérieur de Chesapeake Energy Arena. OKC est de retour en action dimanche quand ils accueillent les Clippers.

Le match sera la première fois que Paul George sera renvoyé à Oklahoma City pour demander un échange à Los Angeles pendant l'intersaison.

