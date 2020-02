Gilgeous-Alexander montre des poignées folles dans le jeu Rising Stars

Shai Gilgeous-Alexander venait juste de faire des choses avec Shai Gilgeous-Alexander.

Alors que des gars comme Zion Williamson et Ja Morant jetaient les dunks les plus agressifs, Gilgeous-Alexander est resté sur la marque, se dirigeant vers le cerceau et marquant des seaux avec sa signature “Shai scoop” que les fans d’Oklahoma City sont venus aimer.

Bien sûr, il a dû faire un peu plus fantaisie car c’est All-Star Weekend.

Gilgeous-Alexander a obtenu le signe de départ dans son deuxième match consécutif des étoiles montantes, aux côtés de Brandon Clarke, Rui Hachimura, RJ Barrett et Luka Doncic pour Team World.

Après avoir effectué un lay-up et un pointeur à 3, Gilgeous-Alexander a présenté les compétences qui ont contribué à faire de lui le meilleur buteur du Thunder et lui a très probablement valu une place dans le Skills Challenge de samedi soir, où il remplace Derrick Rose, qui s’est retiré en raison d’un blessure signalée.

Avec Team World derrière 24-22, Gilgeous-Alexander a ramené le ballon en milieu de terrain, tirant le ballon derrière son dos pour appâter Ja Morant avant de passer entre ses jambes pour éviter Trae Young. Il a ensuite fait deux pas et l’a retourné sans conteste pour le score.

Le jeu était suffisamment impressionnant pour que les annonceurs arrêtent leur conversation et admirent les mouvements.

Gilgeous-Alexander a joué 12 minutes en première mi-temps, marquant 13 points sur 6 tirs sur 8 depuis que Team World a pris les devants 81-71 à la pause.

.