Glenn Robinson III doit fournir

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

L’édition de midi de dimanche est Glenn Robinson III qui a été récupéré à la date limite par les Golden State Warriors. Maintenant, évidemment, il n’était pas là quand la série de 3 buts a été publiée, donc dans cette édition, nous allons lui donner 3 buts pour le reste de la saison pour que les Sixers réussissent.

Cela dit, donnons ses buts pour le sprint final aux séries éliminatoires:

Fournir la prise de vue

La grande raison pour laquelle Robinson III a été amené est à cause de sa capacité de tir. Il a tiré 40% de la profondeur avec les Warriors et il était en moyenne à 12,9 points, un sommet en carrière. Il ne gagnera pas autant de points à Philadelphie en raison d’un rôle moindre offensivement et parce qu’il sortira du banc, mais s’il peut continuer à bien tirer depuis les profondeurs, alors il va avoir un grand impact sur cette équipe.

Il a joué deux matchs avant la pause des étoiles et il a raté ses deux tentatives de 3 points, mais une pause complète pour vraiment comprendre ses places au sol devrait lui faire du bien. Sa capacité de tir fera des merveilles pour une infraction qui a parfois paru maladroite.

Donner un effort défensif

Une autre raison pour laquelle il a été amené est qu’il est un joueur à double sens légitime. Avec Golden State, non seulement il était censé donner le score à l’équipe, mais il devait également arrêter le meilleur buteur de l’équipe adverse. Il était jumelé avec des gars comme Devin Booker, Damian Lillard et d’autres grands gars comme ça tous les soirs. Il aidera les Sixers dans ce domaine aussi bien qu’il se sent à l’aise et connaît son rôle.

Jouez à la foule

Robinson III a été à Philadelphie auparavant, en tant que recrue, il comprend donc la foule et sait qu’ils apprécient les gars qui jouent dur tous les soirs. Il a eu quelques matchs dans sa victoire contre les Bulls de Chicago le 9 février où il s’est précipité vers quelques paniers et cela a un peu enflammé la foule.

Il est également un grand athlète, comme en témoigne son titre de champion du slam dunk en 2017. S’il peut sortir et avoir de l’espace pour faire ce qu’il fait le mieux, cela excitera la foule et donnera une étincelle à l’équipe. La base de fans de Philadelphie est difficile à satisfaire, mais Robinson III a ce qu’il faut pour les impliquer et les faire avancer.

