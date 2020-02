Glenn Robinson III et Alec Burks résistent à l’alignement contre Nets

Ce fut un tourbillon de rumeurs menant à la date limite du commerce NBA pour les Golden State Warriors. Au cours des cinq dernières saisons, les Warriors sont restés silencieux pendant la date limite. Cependant, en 2019-2020, Golden State a été au milieu des discussions commerciales à travers la ligue.

Le chef de file des Warriors, D’Angelo Russell, est le chef de file du buzz. Les rapports ont indiqué que plusieurs équipes, dont les Knicks de New York et les Timberwolves du Minnesota, ont choisi Russell comme cible commerciale.

Alors que le monde de la NBA se concentre sur le statut de Russell, Golden State a été actif avec des vétérans de sa gamme. Willie Cauley Stein a été transféré aux Dallas Mavericks, et maintenant, Golden State semble être proche des swingmen, Alec Burks et Glenn Robinson III.

Burks et Robinson III ont tous deux été retirés de la programmation avant le début du match Warriors à Brooklyn, avec un échange imminent avant la date limite de demain, selon Anthony Slater de The Athletic.

Burks et Robinson III ont tous deux connu des années d’évasion lors de leur première saison avec Golden State. Burks affiche en moyenne 16,1 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives par match avec Golden State. Burks a été l’un des meilleurs marqueurs de Steve Kerr, perdant 30 points ou plus deux fois cette saison.

Robinson III, âgé de seulement 26 ans, a été ironman pour Golden State lors d’une saison testée pour le reste de la formation. L’ancien Michigan Wolverine a commencé tous les matchs sauf trois pour Golden State, avec une moyenne de 12,7 points et 4,7 rebonds par match.

Si Golden State décide de quitter officiellement Burks et Robinson III, chacun fournira une option viable hors du banc pour une équipe rivale.

