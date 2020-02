Glenn Robinson III et Brett Brown réagissent aux difficultés de la route des Sixers

Les 76ers de Philadelphie sont la meilleure équipe à domicile de la ligue, car ils détiennent un record de la NBA-26-2 à domicile au Wells Fargo Center. Ils n’ont tout simplement pas été en mesure de reproduire ce succès sur la route où ils sont à un terrible 9-19 du confort de la maison.

“Je pense qu’il y a une piqûre défensive, je vais être répétitive et je suis retournée et j’ai regardé beaucoup de choses et j’ai regardé les statistiques pour voir si je suis proche, je pense que cela commence par notre défense,” a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “J’ai l’impression qu’il y a des choses avec la connaissance du personnel dont nous n’étions pas très responsables. Je pense que nous avons encrassé beaucoup de tireurs, j’ai l’impression qu’il y avait, un sentiment d’urgence, en général, qui n’était pas toujours aussi présent que j’ai l’impression que c’est chez moi. “

Philadelphie abandonne 110,5 points par match sur la route contre 101,9 à domicile. La foule locale et les fans passionnés de Philadelphie donnent certainement un coup de pouce à cette équipe quand elle en a besoin. Surtout, quand on considère le nombre de gars émotionnels dans cette équipe tels que Joel Embiid qui se nourrissent d’une foule. Cela pourrait jouer un rôle dans les luttes.

“Je pense qu’il y en a une partie pour déclarer que ce serait une erreur une grosse erreur”, a ajouté Brown. «Je pense qu’il y a une partie de cela que je reconnais à notre public. Vous souhaitez pouvoir fabriquer ces 82 jeux de 41 sur la route que vous souhaitez, mais je pense que ce n’est certainement pas une chose dont vous êtes fier. Je pense du point de vue de la ville, d’une base de fans. Vous devez lui donner du crédit, c’est un endroit très difficile à jouer. Je pense que c’est une partie d’un record et un manque de succès sur la route, ce ne serait pas vrai si vous ne vous y appuyiez pas un peu. “

Nouvelle acquisition Glenn Robinson III jouera son premier match sur la route avec sa nouvelle équipe et il est ravi de vraiment comprendre ce qui se passe exactement avec eux sur la route. Il comprend également que c’est un gros test pour eux contre une bonne équipe de Milwaukee Bucks.

“Je pense que c’est un grand match pour nous, un gros test sur route”, a-t-il déclaré. «Je suis intéressé de voir cette équipe sur la route. Comme je l’ai dit, c’est un gros test. “

Que pense-t-il des difficultés de l’équipe sur la route de loin?

“Je n’en ai aucune idée”, a-t-il dit. «Avec les joueurs que nous avons, l’organisation, nous verrons. Je suis vraiment intéressé à prendre la route et à voir de quoi il s’agit et comment les gars réagissent face à la route par rapport à la maison, mais je pense qu’en fin de compte, nous nous sommes rencontrés. Nous devons être prêts et quiconque est sur ce banc, c’est ce avec quoi nous devons rouler. J’entends beaucoup parler de la façon dont cette équipe est sur la route, alors nous verrons. “

Les Sixers sont évidemment un groupe talentueux, mais cela n’a pas été facile. Ils ont dû résoudre les problèmes avec cette liste maladroite et en combinant avec tous leurs problèmes défensifs, vous obtenez un mauvais bilan.

“Je pense qu’il y a eu une sorte de rotation dispersée qui nous a fait en partie chasser des blessures, en partie en essayant juste d’apprendre le groupe, mais pour pointer du doigt quelque chose et dire oui, je ne peux pas”, a conclu Brown. avec. “Je pense que c’est un hybride d’un tas de ces choses que je viens de dire, et nous reconnaissons qu’en fin de compte cela va conduire, quoi que vous fassiez cela, qui vaille quoi que ce soit pour les éliminatoires.”

Les Sixers et les Bucks s’affrontent à Milwaukee à 20h30. HNE samedi.

.