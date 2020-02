Glenn Robinson III et les Sixers réagissent pour faire leurs débuts dans la victoire contre les Bulls

Les Philadelphia 76ers ont apporté des renforts au cours de la date limite avec les acquisitions de Glenn Robinson III et Alec Burks. pour Robinson III, ce n’était pas nécessairement un début, mais un retour pour lui.

Les Sixers n’étaient pas la première équipe pour laquelle il a joué, mais il a joué à Philadelphie en tant que recrue dans la saison 2014-15 après avoir commencé avec les Timberwolves du Minnesota. Alors, quand il est entré sur le sol, il s’est presque senti chez lui alors qu’il a marqué 10 points sur un tir de 5 pour 6 en 12 minutes dans une victoire de 118-111 contre les Bulls de Chicago.

Robinson III a déclaré qu’il n’y avait pas de message de l’entraîneur Brett Brown avant le match car il connaissait déjà les plans.

“Nous avons parlé avant d’arriver ici, mais nous n’avons vraiment pas eu trop de temps”, a-t-il expliqué. «Je le rattraperai demain à l’entraînement, mais je joue vraiment fort et ne vous inquiétez pas des jeux ou des petites choses. Allez-y, jouez fort et essayez d’apporter de l’énergie. »

Brown a également fait l’éloge de sa nouvelle pièce après la victoire.

“Il a un rebond”, a-t-il déclaré. «J’ai entraîné Glenn ma deuxième année à Philadelphie pendant une minute, mais nous avons eu un avant-goût de lui et il était de bonnes personnes et j’ai vu sa croissance se poursuivre, faire des tirs, garder les meilleurs joueurs de l’autre équipe. Pour le voir venir ici et marquer et jouer et avoir une idée de l’endroit où couper, il a eu beaucoup de barres obliques intelligentes où nous nous sommes coincés un peu avec la pénétration du dribble et il nous a renfloués en trouvant un espace ouvert au bord. Je suis ravi de l’avoir dans le programme et nous savons qu’il est de bonnes personnes. “

Au crédit des Sixers, les gars étaient sur le sol pour l’aider à tout faire. Il est également facile de jouer avec des gars comme Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson et de pouvoir obtenir des paniers faciles.

“Je pense que c’est toujours un peu différent d’arriver le premier jour, encore moins d’avoir un match”, a-t-il déclaré. «Les coéquipiers ont fait un excellent travail en me remplissant et en me rattrapant sur les jeux et je viens vraiment de jouer hors d’eux. J’ai pu couper et nous avons beaucoup de gars dans cette équipe qui attirent beaucoup d’attention, donc il est important de pouvoir les couper et les lire. »

Furkan Korkmaz, qui sera l’une des ailes avec lesquelles Robinson III se battra pendant des minutes, est ravi de l’avoir dans le giron.

“Pour le premier match, c’était impressionnant”, a déclaré Korkmaz. «Je sais que Glenn était fatigué de voyager et d’échanger des trucs, il est difficile d’entrer et d’avoir un impact sur le jeu dans les moments cruciaux. Nous avons également souhaité la bienvenue à la victoire. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous montrerons plus d’amitié, de basket-ball plus amical sur le terrain. Nous prendrons plus le dos lorsque nous continuerons à gagner comme ça. »

Pour Robinson III, ce n’est que le début pour lui, car il continue de se tailler une place dans cette équipe.

.