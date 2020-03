Glenn Robinson III et Nik Stauskas accèdent au Final Four

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de mardi nous ramène à Glenn Robinson III et aux Michigan Wolverines. Après une victoire classique contre les Kansas Jayhawks dans le Sweet 16, les Wolverines ont tourné leur attention vers les Florida Gators. Certains se sont demandé si le Michigan serait en mesure de faire avancer les choses après la victoire émotionnelle contre les Jayhawks, mais les Wolverines ont vite mis ces préoccupations au lit.

31 mars 2013

Le Michigan a pris une avance de 13-0 et ils n’ont jamais regardé en arrière. L’ancien Sixer Nik Stauskas, qui était 2-en-12 de profondeur dans les trois premiers matchs du tournoi, est sorti en feu et a commencé à percer 3 pointeurs. Ses efforts ont donné au Michigan une avance de 47-32 à la mi-temps et ils n’ont jamais regardé en arrière car la Floride n’a jamais pu s’approcher.

Stauskas a mené les Wolverines avec 22 points et il était un parfait 6 pour 6 en profondeur tandis qu’un autre ancien Sixer, Trey Burke, avait 15 points, huit rebonds et sept passes décisives avec Robinson III avec six points et deux rebonds en 79. -59 victoire. Avec la façon dont Stauskas tirait, il n’y avait pas grand-chose dont les Wolverines avaient besoin des autres.

Le Michigan passera maintenant au Final Four pour la première fois depuis 1983 et Burke pense qu’ils n’ont pas encore terminé, comme il l’a déclaré aux journalistes:

Je l’ai dit cet été et les entraîneurs m’ont dit que nous pouvions être des candidats aux championnats nationaux. Mais cela venait de mon cœur. Je savais qu’une fois que nous avions mis le talent avec la ténacité et l’exécution, je savais que cette équipe pouvait être spéciale. Nous nous réunissons au bon moment.

Les Wolverines devront maintenant passer à autre chose et relever un autre défi sous la forme de Michael Carter-Williams et du Syracuse Orange.

