Glenn Robinson III et Trey Burke s’imposent face au Kansas

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Cette édition remonte à l’époque de Glenn Robinson III avec les Wolverines du Michigan en 2013. Ce jeu est l’un des jeux les plus classiques de l’histoire du Michigan, mais aussi du basket-ball universitaire dans son ensemble. Il ne s’agit pas non plus autant de Robinson III, mais de l’ancien Sixer Trey Burke pour avoir renversé l’un des tirs les plus étonnants de l’histoire de la NCAA.

29 mars 2013

Les Wolverines se sentaient confiants après deux grandes victoires pour commencer le tournoi et maintenant ils rencontraient les Jayhawks du Kansas qui détenaient la tête de série dans leur région. Le Kansas était dirigé par un talent infaillible de la NBA à Ben McLemore qui était un choix de loterie projeté lors du prochain repêchage de la NBA et les chances étaient contre le Michigan dans celui-ci.

Les Wolverines suivaient à deux chiffres et Burke était sans but à la mi-temps, le Michigan étant à 40-34 grâce aux contributions de Robinson III et de l’ancien Sixer Nik Stauskas. L’avance du Kansas était alors de 68-54 avec seulement sept minutes à faire et tout semblait perdu.

Burke s’est ensuite déchaîné pour récupérer le Michigan, mais avec 12,6 secondes à écouler, le Kansas a eu la chance de le geler. Ils n’ont pas pu le faire car un lancer franc manqué à l’extrémité avant du 1 et 1 leur a donné une chance et Burke a foré un triple profond pour forcer les prolongations pour mener le Michigan à une victoire de 87-85 en session supplémentaire.

Mutch McGary a mené le Michigan avec 25 points et 14 rebonds, Burke avec 23 points et 10 passes et Robinson III avec 13 points et huit rebonds.

Burke a déclaré aux journalistes après le match:

Nous n’avions jamais pensé que nous allions perdre le match. Quand nous avions 14 ans, nous savions que tout pouvait encore arriver. C’est en mars, tout peut arriver.

Les Wolverines continueront désormais leur tournoi NCAA lorsqu’ils affronteront les Florida Gators dans l’Elite 8.

